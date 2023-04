We betalen te veel bij de dokter: “Eén op vijf Belgen heeft recht op verhoogde terugbetaling”

Ongeveer één op vijf Belgen heeft recht op een verhoogde terugbetaling van medische kosten en alle daaraan verbonden voordelen. Maar heel veel van hen blijken die mis te lopen. “Vaak omdat ze niet weten dat ze ervoor in aanmerking komen”, zegt expert Tom De Spiegeleer van CM. Hoe weet je of je recht op de verhoogde tegemoetkoming en welke voordelen hangen verder nog vast aan dat statuut?

Het systeem van de Verhoogde Tegemoetkoming werd destijds in het leven geroepen om te voorkomen dat mensen met een laag inkomen omwille van financiële redenen zouden afzien van gezondheidszorg. Wie een beroep kan doen op zo’n verhoogde tegemoetkoming krijgt hogere terugbetalingen. Je betaalt bijvoorbeeld maar 1 of 1,5 euro remgeld in plaats van 4 of 6 euro voor een consultatie bij de huisarts.

Maar aan het statuut hangen nog meer financiële voordelen vast, die niets met gezondheidszorg te maken hebben. “Voor mensen met dat statuut geldt ook het sociaal energietarief dat tot 30 juni 2023 van kracht blijft”, legt Tom De Spiegeleer uit. “Er zijn ook verminderde tarieven voor vervoersbewijzen bij NMBS en De Lijn, er is een sociaal telefoontarief en vaak ook nog een aantal lokale financiële voordelen. Bijvoorbeeld stevige korting voor vrijetijds- of cultuurpassen.”

Bijna de helft vraagt het niet aan

En toch wordt die Verhoogde Tegemoetkoming nog te weinig aangevraagd. “Naar schatting 45 procent van de 18- tot 64-jarigen die mogelijk recht hebben op de Verhoogde Tegemoetkoming, neemt dit recht niet op”, verwijst de CM naar het onderzoek van het team van UAntwerpen-onderzoeker Tim Goedemé. Dat is eigenaardig, omdat de mutualiteiten zelf al heel veel doen om mensen dat recht automatisch toe te kennen en ook nog eens proactief leden contacteren van wie ze vermoeden dat ze er recht zouden kunnen op hebben. “Dan moeten ze maar contact opnemen en we staan hen graag bij om de aanvraag in te dienen”, zegt De Spiegeleer.

Dat er nog zoveel rechthebbenden door de mazen van het net glippen, ligt deels aan de gegevens waarover de mutualiteiten beschikken. Of liever: het gebrek aan actuele gegevens. “Een inkomstendaling voor een zelfstandige of bij mensen die werkloos of ziek worden zien we pas jaren later opduiken in de fiscale gegevens. Want de fiscus verzamelt de inkomsten van 2023 pas in 2024, om ze in te boeken in 2025. Zoveel jaren later is het inkomen dan mogelijk al boven de inkomensgrens gestegen, terwijl ze die verhoogde tegemoetkoming misgelopen zijn toen ze die nodig hadden.”

“Voor wie in een stabiele inkomenssituatie zit, bijvoorbeeld als gepensioneerde of langdurig zieke, kan het ziekenfonds extrapoleren op basis van het inkomen van de voorgaande maand om te kijken of het gezinsinkomen de inkomensgrens niet overschrijdt. Voor de andere leden houden we rekening met het inkomen van het voorgaande kalenderjaar.”

Kom je zelf in aanmerking?

Wil je nagaan of je in aanmerking komt voor de Verhoogde Tegemoetkoming? Dan kan je voor een eerste inschatting online terecht bij de simulatietools van een aantal mutualiteiten, zoals bijvoorbeeld CM, Solidaris of de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Voor de aanvraag zelf neem je dan contact op met jouw mutualiteit.

