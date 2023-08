Wat zullen wij voelen van de vastgoedcrisis in China? “Klussers met (ver)bouwplannen stellen hun projecten beter niet uit”

Wij deden de test: zijn taxfree­shops in de luchthaven echt goedkoper dan de supermarkt? Of is dat maar een verkoop­truc?

Iedereen die wel eens vliegt, weet dat je soms lang moet wachten voor je op het vliegtuig kan. Veel mensen doden de tijd dan in een van de talrijke shops op de luchthaven. Bijkomend (ogenschijnlijk) voordeel: in deze winkels betaal je geen taksen. Maar zijn de parfums, elektronica en zoetigheden in taxfreeshops daardoor ook werkelijk goedkoper dan in een gewone winkel of online? HLN vergeleek de prijzen van tien willekeurige producten én kwam tot een opvallende conclusie.