Wat zijn de strafste welkomstkortingen die je nu kan scoren?

MijntelcoTelecomproviders slingeren massaal welkomstkortingen naar je hoofd. Verkooptrucs waar je maar beter niet in trapt? Of zitten er deals tussen die écht de moeite waard zijn? Om dat uit te maken, bereken je best de totale korting. Mijntelco.be deed het werk voor jou.

Wil je enkel een gsm-abonnement?

Dan krijg je bij Proximus momenteel een welkomstkorting op drie abonnementen. Mobile Easy, met een onbeperkt aantal belminuten en sms’en en 10 GB mobiele data, kost je het eerste jaar 16,99 euro per maand, in plaats van 19,99 euro. Goed voor een totale korting van 36 euro.

Bij Mobile Maxi van Proximus krijg je 50 GB data per maand. Normaal gezien kost dit abonnement 29,99 euro per maand, maar momenteel betaal je het eerste jaar maandelijks 19,99 euro. In totaal bespaar je zo 120 euro.

Met Mobile Unlimited beschik je ten slotte over 300 GB mobiele data. Dat abonnement kost je de eerste twaalf maanden 34,99 euro in plaats van 49,99 euro per maand. Of dus 15 euro minder dan normaal, wat de totale korting op 180 euro brengt.

Ook Orange geeft kortingen op puur mobiele abonnementen, als je ze online afsluit. Met Go Plus bel en sms je onbeperkt, en je krijgt 20 GB mobiele data. Daarvoor betaal je de eerste twaalf maanden 16 euro, in plaats van 23 euro. Het eerste jaar kost dit abonnement je dus 84 euro minder.

Daarnaast krijg je korting op Go Intense met onbeperkt bellen, sms’en en 70 GB. Voor dat abonnement betaal je het eerste jaar geen 35, maar 26 euro per maand. Goed voor 108 euro korting in totaal. Ook voor het Go Extreme-abonnement, dat 300 GB mobiele data bevat, biedt Orange een interessante korting. Wie voor dat abonnement kiest, geniet voor de volledige looptijd van het contract van de voordeelprijs van 37 euro in plaats van 47 euro per maand. Je voordeel blijft hier met andere woorden doorlopen zolang je zelf wil. Je bespaart jaarlijks 120 euro.

Hoe verhouden deze aanbiedingen zich tot de goedkoopste opties op de markt? Check hier de prijzen van de voordeligste gsm-abonnementen op dit moment.

Ga je voor de combo mobiel + internet?

Telenet geeft 10 euro korting op de eerste drie maanden van een Easy Internet-abonnement, met een downloadsnelheid van 150 Mbps, onbeperkte belminuten en 5 GB mobiele data. Goed voor 39,29 euro per maand, in plaats van 44,23 euro. Op een jaar tijd bespaar je dus 30 euro.

Proximus geeft dan weer de eerste zes maanden 20 euro korting op zijn packs met een downloadsnelheid tot 100 Mbps, onbeperkt bellen en sms’en, inclusief 10, 75 of 300 GB mobiele data. Je krijgt dus altijd 179 euro korting in totaal, aangezien ook de opstartkosten wegvallen.

Ook Orange schrapt tijdelijk de opstartkosten van zijn abonnementen voor mobiel en internet.

De beste deal versieren? Dit zijn de tien goedkoopste abonnementen die internet en mobiele telefonie combineren.

Kies je voor een pakket met internet, mobiele telefonie én tv?

Voor de negen abonnementen van Proximus die internet, tv en mobiele telefonie bundelen, betaal je 20 tot 35 euro per maand minder, zonder opstartkosten, en dat zes maanden lang. Je bespaart dus 179 tot 269 euro. Alle abonnementen bieden 100 Mbps downloadsnelheid, onbeperkt bellen en sms’en, een aantal tv-zenders en eventueel Netflix. De mobiele data variëren van 10 over 75 tot 300 GB.

Orange rekent tot slot momenteel geen opstartkosten (59 euro) aan bij diverse versies van de abonnementen uit de Love Trio Go-reeks, met keuze uit Light, Plus, Intense en Extreme.

