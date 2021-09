Wat voor internetabonnement heb jij nodig? Zo kies je de beste formule voor jouw gebruik

MijntelcoSurfen in België is gemiddeld 30% duurder dan in onze buurlanden. Daarmee loopt ons land op kop van het Europese prijzenpeloton voor internet. Een juiste internetformule kiezen is dan ook cruciaal om te vermijden dat je meer betaalt dan nodig. Welk abonnement het best bij jou past, hangt af van je profiel. Telecomvergelijker Mijntelco legt uit welke factoren een rol spelen.

Maandelijks betalen we gemiddeld 48 euro om te surfen op het internet, zo becijferde Test Aankoop. In vergelijking met onze dichte buurlanden is dat 30% meer. Voor bundels waarbij internettoegang, digitale televisie en vaste en mobiele telefonie in een pakket bij eenzelfde operator wordt afgenomen, loopt dat zelfs op tot 47%.

De grootste oorzaak van de hoge tarieven is het beperkt aantal aanbieders. In afwachting van de komst van een mogelijke extra speler, is prijzen vergelijken de boodschap. Want wie z’n tarief afstemt op zijn werkelijke verbruik, kan wel degelijk besparen.

Welk internetabonnement past het beste bij jou? Vergelijk de verschillende opties hier.

Als student kan je bij verschillende operatoren genieten van korting. Het enige wat je nodig hebt, is een officiële studentenkaart of -mailadres.

Van plan om dagelijks te Netflixen en streamen op je kot? Dan neem je best een formule met onbeperkt internet en een relatief hoge snelheid. Het ‘kotaanbod’ van Telenet voorziet die combinatie – met een downloadsnelheid tot 300 Mbps – voor 25 euro. Geen nood aan onbeperkt volume? Voor 20 euro kan je 150 GB verbruiken aan een lagere snelheid. Ook Proximus biedt studentenkorting aan. Daar betaal je momenteel 35 euro voor onbeperkt internet of 20 euro voor 100 GB.

Voor wie geen behoefte heeft aan de hogere snelheden, zijn er alternatieven zoals edpnet. Voor 24,95 euro per kan je daar al onbeperkt surfen, en ook je telefonie is inbegrepen.

Gebruik je internet enkel om bankzaken te regelen en te videobellen met de (klein-)kinderen? Of surf je vooral om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en sporadisch te shoppen? Lang niet iedereen heeft nood aan onbeperkt volume of razendsnel internet. Een snelheid van 30 Mpbs is dan vaak al genoeg. Daar komen prijsbrekers zoals Scarlet in beeld. Met ‘Poco’ betaal je 23 euro voor 50 GB volume. Bij Proximus betaal je 27,50 euro, maar daarvoor krijg je wel dubbel zoveel volume en surf je aan hogere snelheden.

Dit profiel heeft ook baat bij een basispakket. Voor 40 euro kan je bij Scarlet al genieten van internet, televisie en telefonie samen. Met een Love Trio-pack van Orange kan je wat meer spelen en de volumes naar keuze opkrikken.

Wie frequent games speelt, heeft nood aan een stevige pc, een goede internetverbinding én een groot volume. Een goede verbinding betekent voor gamers vooral een stabiele verbinding die zorgt voor een lage latency, de vertraging tussen het moment waarop je een actie uitvoert en het resultaat. Een hoge internetsnelheid is daarvoor geen garantie, al is een glasvezelverbinding wel het meest stabiel.

Surft of streamt er tegelijk iemand op een ander scherm of game je online met spelers uit de hele wereld? Dan is een hogere snelheid wel aangewezen. Dat betekent niet dat je automatisch het duurste abonnement moet nemen. Wie een pakket heeft met een lagere internetsnelheid, kan die vaak boosten. Bij Orange kan dat voor 15 euro per extra maand, waarbij je snelheden haalt tot 400 Mbps. In Wallonië pakt Voo met ‘SOLO MAX’ uit met ‘het perfecte pakket voor gamers’, met snelheden tot 400 Mbps.

Videobellen en bestanden plukken uit de cloud: thuiswerken is het voorbije anderhalf jaar steeds meer ingeburgerd. Wie vaak van thuis uit werkt, moet vooral een betrouwbare internetverbinding hebben. Hoge snelheden zijn geen absolute vereiste, al wil je tegelijk niet nodeloos lang wachten om bestanden te downloaden. Wie wil surfen met de hoogste snelheden, kiest best voor Internet Maxi van Proximus (onbeperkt volume met snelheden tot 100 Mbps) of All-Internet van Telenet (onbeperkt volume met snelheden tot 300 Mbps). Een alternatief is Home Internet van Orange.

In België doet 91% van de huishoudens voor zijn digitale bereikbaarheid een beroep op een of andere bundel. Als gezin kies je dan ook graag voor een allesomvattend pakket. Omdat elk lid van het gezin graag snel én veel surft, opteer je best voor onbeperkt volume. Bij Telenet One stel je dat pakket zelf samen en voeg je zoveel gsm-nummers toe als nodig. Bij Orange heb je eveneens die optie én kies je bovendien welk type gsm-abonnementen je wil. Dat geldt ook voor Flex van Proximus. Ideaal voor als de jongste van het gezin voldoende heeft met minder mobiele data.

Vergelijk de verschillende abonnementen en ontdek welke het beste bij jou past:

