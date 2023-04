Wat moet je van je woonlening al terugbetalen aan de bank tijdens de constructiefase? En welke extra kosten zijn er?

In één keer versus in schijven

Van de zowat 255.000 hypotheekleningen die vorig jaar in ons land werden toegestaan, waren er bijna 35.000 voor het bouwen van een woning. Deze zijn iets complexer dan een krediet voor het kopen van een woning. In dat laatste geval neem je immers meteen de totaliteit van de lening op en start je onmiddellijk daarna met het afbetalen.

Bij het bouwen van een woning heb je het geld maar in schijfjes nodig, namelijk telkens vooruitgang wordt geboekt met de bouwwerken. Als je een bijkomende schijf van de lening wil opvragen, zal je dan ook geldige facturen of andere bewijsmiddelen moeten voorleggen. Op die manier is de bank ook verzekerd dat tegenover elke som geld die ze geeft een toenemende waarde van de woning staat.



Opnametermijn

Tijdens het opnemen van het krediet betaal je alleen intresten op de opgenomen sommen. In het begin zal dat beperkt zijn, nadien meer. Starten met het terugbetalen van kapitaal doe je pas wanneer de woonlening volledig is opgenomen. Op die manier vermijd je dat je bijvoorbeeld tegelijkertijd huurgeld moet betalen voor je huidige woning én al aflossingen moet doen voor je nieuwbouw.

De maximale termijn waarbinnen je het geld kunt opnemen, is wel beperkt. Dat hangt af van de bank. Vraag er jouw bankier dus zeker naar. Zorg ook dat de opnametermijn voldoende ruim is.

Bij BNP Paribas Fortis bedraagt de termijn bijvoorbeeld 36 maanden.

Bij ING is dat 18 maanden, maar de termijn kan er eenmalig en automatisch met 6 maanden worden verlengd als het kredietbedrag nog niet is opgenomen.

Bij Belfius tot slot is hij maximaal 24 maanden.



Reserveringscommissie

Een tweede zaak waarop je speciaal moet letten als je een lening neemt voor het optrekken van een nieuwbouw is de reserveringscommissie. De bank moet het geld namelijk permanent ter beschikking houden. Je kan het dus elk moment opvragen. En voor dat beschikbaar houden, vraagt ze een vergoeding: de reserveringsprovisie of -commissie.

Bij BNP Paribas Fortis bedraagt de reserveringscommissie 0,20% per maand, wat overeenkomt met 2,43% op jaarbasis. Ze wordt berekend op het bedrag dat je nog niet hebt opgenomen. Tijdens het eerste opnamejaar ben je echter vrijgesteld. Blijft de energieprestatie van je nieuwe woning onder een bepaalde limiet, dan ben je zelfs helemaal vrijgesteld.

Bij ING betaal je de eerste zes maanden geen reserveringsprovisie. Tussen de zevende en twaalfde maand is dat 1,75%, nadien 2%.

En bij Belfius is de eerste drie maanden geen reserveringsprovisie verschuldigd. Nadien is dat 0,10% per maand, wat op 1,207% per jaar neerkomt.



