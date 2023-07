Wat moet je doen als je ten onrechte geld van de belastingen terugkrijgt?

Nog één week voor je online aangifte, fiscalist waarschuwt voor 7 fouten in vooraf ingevulde brieven: “In dit geval werd er 3.000 euro te veel belast”

De deadline voor de papieren belastingbrief is verstreken, via Tax-on-web heb je nog tot en met 15 juli de tijd. Online maken we vaak gebruik van de vooraf ingevulde aangifte, maar daar sluipen elk jaar onjuistheden van de fiscus in die je geld kunnen kosten. Fiscalist Koenraad Tranchet speurde zeven veelvoorkomende fouten op en vertelt hoe je ze moet aanpassen: “Deze fout moet zeker duizenden keren voorkomen.”