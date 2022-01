“Wat mij betreft is de Bitcoin nul euro waard”: beursexpert en cryptoholders delen andere visie over de toekomst van crypto

Lezersop­roep: torenhoge energiefac­tuur of viel het nog mee? Wij zoeken mensen en gezinnen die willen getuigen

Jouw eindafrekening is binnen en je kan nu vergelijken met die van vorig jaar: wat hebben de hoge energieprijzen jou of jouw gezin nu uiteindelijk gekost? Wat heeft iets opgeleverd, wat deed jouw portemonnee de das om? Om een goed beeld te krijgen, zoeken we getuigenissen van zowel alleenstaanden als kleine en grote gezinnen, jong en oud, thuiswerkend of niet, in rijtjeshuizen, flats of villa’s, verwarmend met gas, stookolie, elektriciteit, kachel, warmtepomp ...

