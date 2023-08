Wat kost reizen met de caravan? Ann en Luc maken de rekening na een maand Italië en Kroatië: “Aan benzine en tolwegen zijn we 1.150 euro kwijt”

Het vakantiegeld Journalist Björn Soenens slaapt liefst in een Airbnb om te besparen: “Maar aan musea en eten kan ik op vakantie wel geld uitgeven”

Samen met zijn vrouw woont Björn Soenens (55), correspondent in de Verenigde Staten voor VRT NWS, al een tijdje in Amerika. Maar waar brengt hij zijn vakantie door? En hoeveel geld mag dat kosten? Wij vroegen het hem. “Amerika, waar ik woon en werk, is behoorlijk prijzig. Daarom moeten we een beetje op ons geld letten.”