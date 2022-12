Wat kan je nu nog doen om volgend jaar minder belasting te betalen? “Voor een laadpaal kan je tot 787 euro fiscaal voordeel krijgen”

December is niet de maand waarin we stilstaan bij onze belastingen. Toch zou je dat beter wel doen. Want de aangifte in de personenbelasting die we tussen mei en juli indienen, is eigenlijk een samenvatting van onze inkomsten en uitgaven van het jaar daarvoor. Op dat moment kan je daar niets meer aan veranderen. Het goede nieuws is dat dit nu wél nog kan. Want wie voor 31 december deze uitgaven doet, kan nog snel rekenen op een belastingvermindering, tipt onze fiscaal expert Michel Maus.