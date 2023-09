Wat je absoluut moet weten over je schuldsaldoverzekering

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Deze verzekering zorgt ervoor dat erfgenamen zich, na de dood van een geliefde, geen zorgen hoeven te maken over het verder afbetalen van een lening. In dat geval betaalt een verzekeringsmaatschappij immers het nog uitstaande bedrag af.

Is ze verplicht?

Neen, de schuldsaldoverzekering is niet wettelijk verplicht. Toch zal de bank doorgaans vragen om een dergelijke verzekering af te sluiten. Het biedt haar een garantie op terugbetaling bij een vroegtijdig overlijden. De terugbetalingsmogelijkheden van de kredietnemer heeft ze namelijk kunnen inschatten, die van diens erfgenamen niet. Als een verzekeringsmaatschappij dan het nog uitstaande saldo afbetaalt, is dat een zorg minder.



Wie moet zich verzekeren?

Koop je in je ééntje een woning en sluit je hiervoor alleen een lening af, dan is het eenvoudig: je neemt dan zelf een schuldsaldoverzekering. je kan dit doen voor het volledige bedrag, maar ook voor een deel van het bedrag.

Sluit je met twee een lening af, dan heb je de keuze:

Je kan je allebei voor 100 procent verzekeren. Overlijdt één van de partners tijdens de afbetalingstermijn, dan valt de hele lening weg voor de overblijvende partner.

Daarnaast kan je je ook elk voor de helft verzekeren. In dat geval valt 50 procent van de lening weg en moet de overblijvende partner zijn deel wel nog verder aflossen.

Maar je kan ook een andere verhouding nemen, bijvoorbeeld 70-30 procent. Dat kan handig zijn als één van de twee een veel hoger inkomen heeft dan de andere. In dit geval blijven bij een vroegtijdig overlijden alleen de afbetalingen over die overeenstemmen met de financiële draagkracht.

Nog dit: het is ook mogelijk om één enkele schuldsaldoverzekering op twee hoofden af te sluiten. Het maakt dan niet uit wie van de twee partners eerst overlijdt.



Hoe wordt het kostenplaatje bepaald?

De prijs van een schuldsaldoverzekering hangt in de eerste plaats af van het verzekerde bedrag. Hoe groter de lening, hoe hoger je verzekeringspremie. Als je overlijdt, moet de verzekeraar immers meer betalen naarmate de lening groter is.

Ook de looptijd speelt mee. Hoe langer die is, hoe meer kans dat de kredietnemer overlijdt tijdens de afbetalingsperiode. En dus hoe hoger de premie.

En het tarief is eveneens van belang. Bij een hoger tarief ligt de intrestlast bij een vervroegde terugbetaling door de verzekeringsmaatschappij namelijk hoger.

Voorts hangt de schuldsaldoverzekering af van de leeftijd van de kredietnemer. Hoe ouder, hoe groter de statistische kans dat hij overlijdt tijdens de looptijd van het krediet en, dus, hoe hoger de premie.

Gezondheidskenmerken kunnen eveneens een rol spelen. Zo vragen een aantal verzekeraars een hogere premie aan rokers.

Wat zijn de betaalmogelijkheden?

Een belangrijk gegeven is ook: hoe ga je de premie betalen? Het kan in één keer, of gedurende twee derde van de looptijd van het krediet, of gedurende de hele looptijd van de lening.

Voorbeeldberekening

We deden een simulatie voor een krediet van 250.000 euro, aangegaan door een dertigjarige voor twintig jaar tegen een vaste rente van 3,60 procent.

Bij BNP Paribas Cardif levert de simulatie ons voor een eenmalige premiebetaling een bedrag van 2.263,03 euro op, bij Federale Verzekering is dat 2.775,20 euro.

Kiezen we voor een spreiding over tweederde van de looptijd, dan betalen we bij Federale dertien jaar lang telkens 255,28 euro per jaar, wat de totale factuur op 3.318,64 euro brengt. Bij BNP Paribas Cardif kunnen we de betalingen spreiden over 20 jaar. Dat geeft jaarlijkse afbetalingen van 153,40 euro of een totaal bedrag van 3.068 euro.

Je ziet het hierboven: een directe betaling van de hele som is het goedkoopst (en dat verschil kan stevig oplopen), tenzij je natuurlijk zou overlijden in de loop van je contract.

Opgelet: andere simulaties kunnen een verschillende uitkomst geven. Het is dus steeds aangewezen om goed te vergelijken.



Zijn er zaken uitgesloten?

De schuldsaldoverzekering is een levensverzekering. Als de verzekerde opzettelijk zaken verzwijgt die zijn sterfterisico kunnen beïnvloeden, kan de verzekeraar de uitbetaling weigeren. Dat is ook het geval bij een zelfmoord - of alleszins toch in het eerste jaar van het contract.

Voor mensen die een bepaalde aandoening hebben (gehad), kunnen de verzekeraars een bijpremie vragen als het risico op een vroegtijdig overlijden groter is. Vind je dat die te hoog is, dan kan je een beroep doen op het Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering. Dat bekijkt of de meerprijs medisch en verzekeringstechnisch verantwoord is.



Tot slot nog dit: voor een aantal ziekten, vooral kankers, kan je je na verloop van tijd beroepen op ‘het recht om vergeten te worden’. De verzekeringsmaatschappij mag er dan geen rekening meer mee houden.

