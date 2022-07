Wat is het verschil tussen een hospitalisatieverzekering en een persoonlijke ongevallenverzekering?

Spaargids.beEen hospitalisatieverzekering en een persoonlijke ongevallenverzekering zijn twee verschillende verzekeringen. Wie ze per se allebei wenst, zal wel altijd een bepaalde vorm van overlapping in dekking van de ziekenhuiskosten moeten accepteren. Vermijden dat je ‘oververzekerd’ bent, is niet mogelijk omdat je bij het aangaan van die twee verzekeringen de overlappende elementen niet van het geheel kunt scheiden. Spaargids.be licht toe.

De hospitalisatieverzekering is ongetwijfeld de meest bekende van de twee. Ze vergoedt de medische kosten die je hebt als je gehospitaliseerd wordt, zowel voor een ziekte als bij een ongeval. De persoonlijke ongevallenverzekering komt dan weer tussen bij medische kosten na een ongeval. Een hospitalisatie is hiervoor niet nodig.

Hospitalisatieverzekering

De hospitalisatieverzekering sluit je af bij een ziekenfonds of een verzekeraar. Soms maakt ze ook deel uit van de door je werkgever aangeboden extralegale voordelen. Ze is een aanvulling op de tussenkomst van je ziekenfonds.

Omdat de kosten van een hospitalisatie stevig kunnen oplopen, is de verzekering geen luxe. Want de verplichte ziekteverzekering dekt slechts een deel van de kosten bij een opname. Wat die niet betaalt, valt dan ten laste van de verzekering. Je hoeft dan niet te piekeren over de factuur die later in de brievenbus valt.

De belangrijkste voorwaarde om van je hospitalisatieverzekering gebruik te kunnen maken: je moet gehospitaliseerd zijn geweest. Is dat het geval, dan krijg je ook de ambulante kosten terugbetaald van de voorafgaande zorg en de nabehandeling. In bepaalde gevallen is dat beperkt tot enkele maanden voordien en enkele maanden nadien. Ook goed om te weten: een hospitalisatieverzekering telt zowel bij ziekte als bij een ongeval.

Persoonlijke ongevallenverzekering

Een persoonlijke ongevallenverzekering biedt een ruimere dekking dan een hospitalisatieverzekering. Ze beperkt zich niet tot de ziekenhuiskosten. Langs de andere kant telt ze alleen voor ongevallen en niet voor ziektes. Je fysieke letsel moet onverwacht en plots zijn veroorzaakt.

In regel dekt de persoonlijke ongevallenverzekering enkel ongevallen die zich voordoen in het privéleven: thuis, op straat, in de vrijetijdsbesteding… maar meestal niet die ongevallen die plaatsvinden op het werk. De verzekering komt wel tussen bij ongevallen tijdens het sporten of het uitoefenen van een hobby. Sommige verzekeringen sluiten gevaarlijke sporten uit, andere onderwerpen ongevallen bij het beoefenen van die sporten aan een hogere premie. Daarnaast zijn er nog andere uitsluitingen die verschillen van verzekering tot verzekering.

Overlapping

Een persoonlijke ongevallenverzekering zorgt ervoor dat je verzekerd bent voor de financiële consequenties van een ongeval. Bij overlijden betaalt de verzekering een afgesproken som uit. Bij blijvende invaliditeit betaalt ze een som of een procentueel deel van die som uit. Betreft het een tijdelijke invaliditeit, dan betaalt de verzekering soms ook een dagvergoeding uit.

De persoonlijke ongevallenverzekering voorziet ook in de uitbetaling van de medische kosten. Dat gebeurt na aftrek van de ziekenfondstussenkomst of de tussenkomst van de hospitalisatieverzekering. In die laatste tussenkomst ligt de deelse overlapping met de ongevallenverzekering.

Voorbeeld

De persoonlijke ongevallenverzekering biedt jou en je gezin een financiële vergoeding als een ongeval je voor lange tijd met kosten zou opzadelen. Zo vermijd je dat je gezin door je ongeval financieel in de problemen komt als gevolg van je overlijden of blijvende invaliditeit. Denk aan een vliegtuigpiloot die na laswerk in zijn tuinhuis een blijvend oogletsel heeft opgelopen waardoor hij zijn beroep niet meer kan uitoefenen. Of denk aan een mannequin die in de keuken ernstige brandwonden in het gezicht heeft opgelopen waardoor aan haar carrière als model abrupt een einde komt. Beiden verliezen door hun ongeval en de gevolgen ervan hun bron van inkomsten. Beschikken ze over een persoonlijke ongevallenverzekering, dan helpt die hen met een financiële tegemoetkoming. Die verzekering komt ook financieel tegemoet als je door je ongeval en invaliditeit de woning of het voertuig moet laten aanpassen.

Percentage van invaliditeit

Omdat persoonlijke ongevallenverzekeringen meestal uitgaan van een fysiologische invaliditeitsberekening, heb je recht op een bepaald percentage van de som die in de polis is overeengekomen. Dat percentage komt overeen met het percentage van je invaliditeit. Iemand die voor 25% invalide is verklaard, krijgt dan 25% van de contractueel overeengekomen som.

Voor zelfstandigen is die berekeningswijze niet zo interessant. Een op zelfstandige basis werkende pianist die een pink verliest, kan voor de persoonlijke ongevallenverzekering 5% fysiologisch invalide zijn verklaard, terwijl hij voor een andere soort verzekering 100% economisch invalide kan zijn. Daarom is het nuttig te kijken welke soort invaliditeit in de persoonlijke ongevallenverzekering vermeld staat.

Bestuurdersverzekering

Zonder dat je het beseft, heb je misschien een variant op de persoonlijke ongevallenverzekering. Bij het afsluiten van een autoverzekering nemen sommigen immers ook een bestuurdersverzekering. Dan ben je als bestuurder altijd gedekt, ongeacht of je bij het ongeval in fout bent of niet.

