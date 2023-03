Wat is een goed moment om een aandeel te verkopen? “Er zijn 4 scenario's waarin een verkoop toch verstandig kan zijn”

Beursblunders Onze jonge belegger volgt de 1 pro­cent-re­gel om transactie­kos­ten op de beurs maximaal te vermijden: zo werkt het

Wie goede rendementen op de beurs wil behalen, checkt best ook de transactiekosten die de broker aanrekent. Dat zijn kosten die in rekening worden gebracht bij iedere koop- én verkooptransactie. Voor beleggers die vaak handelen, kunnen deze extra’s al snel flink oplopen. Onze jonge belegger Cédric Proost betaalde ooit zelf ook 400 euro enkel aan transactiekosten. “Een serieuze som geld die ik beter had kunnen beleggen.” In dit vierde deel van de Beursblunders legt hij uit hoe je dergelijke transactiekosten maximaal kunt vermijden.