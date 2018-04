Wat is Arco-aandeel nog waard? Belfius plakt geen waarde op coöperatief aandeel Frank Dereymaeker

10 april 2018

08u30 11 Geld Hoeveel is een coöperatief aandeel van Arco nog waard? ‘Onbepaalbaar’, klinkt het bij Belfius. De bank is door nieuwe beleggingsrichtlijnen verplicht om een waarde op die aandelen te plakken. Maar Belfius benadrukt dat dit onmogelijk is en de bank is ook niet verplicht om een concreet cijfer te geven, zo luidt het.

Tot dusver stonden de Arco-aandelen in het effectenoverzicht van de Belfius-klanten nog geboekt tegen hun volledig, nominale waarde. Maar omdat de Raad van State begin maart de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten definitief de grond inboorde, moet Belfius haar klanten correct informeren volgens de nieuwe beleggingsregels (Mifid II). En dat betekent dus een realistische waarde plakken op de Arco-aandelen. Verwacht werd dat Belfius de waarde op nul zou zetten. Maar psychologisch zou dat een harde noot zijn om te kraken voor de 780.000 coöperanten, van wie er naar schatting 400.000 Belfius-klant zijn. Het zou hen met de neus op de feiten drukken dat de aandelen in feite waardeloos zijn.

Daarom heeft de bank gekozen voor een tussenweg. De waarde wordt als ‘onbepaalbaar’ beoordeeld. «We kunnen er geen waarde op plakken omdat ze afhankelijk is van de vereffening van alle Arco-vennootschappen», zo klinkt het. "Maar het tijdstip en het resultaat van de vereffening is vandaag nog onzeker." Uit de vereffeningsverslagen is echter al gebleken dat de vereffening slechts kruimels zal opleveren, en er niets zal overblijven voor de gedupeerde Arco-coöperanten. Een ander argument dat Belfius aanhaalt om geen waarde op de aandelen te plakken, is het feit «dat er geen duidelijkheid is over de alternatieve regeling waaraan de regering werkt.» Een werkgroep onder leiding van premier Michel probeert al maanden een alternatieve regeling uit te werken, waardoor de coöperanten toch nog iets van hun investeringen zouden terugzien. De regering hoopt onder meer via een beursgang van Belfius 400 miljoen euro naar de coöperanten door te schuiven. Maar Europa kijkt met argusogen toe, en wil dat de Belgische staat hooguit 200 miljoen euro vrijmaakt. Premier Michel probeert Europa al maanden ertoe te bewegen om inschikkelijker te zijn, maar een uitkomst is nog niet in zicht.