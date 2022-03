Wat gebeurt er met mijn geld dat ik stort voor Oekraïne 12-12?



ShowbizzWat gebeurt er met het geld dat u stort voor Oekraïne en hoeveel daarvan blijft plakken bij de organisaties zelf? En hoe zit het met de fiscale aftrekbaarheid van uw gift? Vragen waarmee u misschien zit en graag een antwoord op wil krijgen. In de podcast ‘Het antwoord op uw vragen’ komt het allemaal aan bod. De podcast is te beluisteren via de link bovenaan, op HLN, en op alle andere podcastkanalen.