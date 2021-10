“Wat ga je beginnen met een jerrycan van vijf liter?” Wat je moet weten over de stijgende dieselprijzen

Onze reporter ging op benzine­jacht in Londen, waar het leger wordt ingezet: “Het is een nachtmer­rie”

2 oktober Al een week staan de tankstations in het Verenigd Koninkrijk droog. En wie wel benzine vindt, moet uren aanschuiven om zijn tank te vullen. In de supermarkten is het dan weer een speurtocht geworden naar een flesje water of enkele kippenbillen. Onze reporter trok naar Londen en sprak er met gefrustreerde taxichauffeurs, truckers die de langste werkdagen van hun leven moeten kloppen en Britten die ongegeneerd met extra jerrycans tot aan de benzinepomp sjezen.