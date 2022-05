Wat doe je met je verzekeringen als je uit elkaar gaat?

Autoverzekering

Staat de auto waarmee jullie samen reden op jouw naam? Dan is dat meestal ook het geval met de verzekering en hoef je dus niets speciaals te ondernemen wanneer jij en je partner uit elkaar gaan. De verplichte verzekering BA (Burgerlijke aansprakelijkheid) en een eventuele mini-omnium of een full omnium staan dan ook meestal op jouw naam. Is dat niet het geval en staat de auto toch op jouw naam en de verzekering op die van je partner, dan moet je dit uiteraard in orde brengen. Verandert de auto na de scheiding van eigenaar, dan moet je ook een nieuwe verzekering afsluiten.

Ga je na de scheiding op een ander adres wonen en verander je van domicilie? Vergeet dat nieuwe adres dan niet door te geven aan de verzekeringsmaatschappij, zodat je in orde bent met de facturatie. Geef de adreswijziging ook door aan de dienst bevolking van je nieuwe woonplaats. Zo ben je ook in orde met je nummerplaat en je inschrijving bij de DIV (Dienst Inschrijving van Voertuigen). Het kentekenbewijs vermeldt enkel het adres dat geldig was op het moment van uitgifte.



Woonverzekering huurdersaansprakelijkheid

Als je samenwoonde en je gaat uit elkaar, check dan even op wiens naam de verzekeringspolis woonverzekering ‘huurdersaansprakelijkheid’ stond. Als de brandverzekering op de naam staat van de partner die de woning verlaat, dan moet je je verzekeringsmaatschappij contacteren om de verzekering te laten overzetten op naam van de persoon die in de woning blijft wonen. Dit is enkel voor de facturatie, het maakt geen verschil voor de premie of de waarborgen.

Stel dat je dat vergeet, en de verzekering blijft nog een tijdje op naam van je ex-partner staan die de woning heeft verlaten. Dan zal de verzekering toch tussenkomen als er bij jou schade is in de woning.

Wist je trouwens dat bepaalde verzekeringsmaatschappijen ook de wederverhuringsvergoeding ten laste nemen als beide partners omwille van een scheiding uit de woning vertrekken? Dat is het bedrag (of de opzegvergoeding) dat je verschuldigd bent aan de eigenaar van de woning of het appartement, omdat je het huurcontract vroegtijdig verbreekt.

Familiale verzekering

Heb je aanvullend een familiale verzekering bij je brandverzekering, vergeet dan zeker niet je verzekeraar de wijziging van de gezinssamenstelling door te geven. Die wijziging maakt bij sommige verzekeraars een verschil voor de premie. Sommige verzekeraars rekenen een andere premie aan naargelang het gaat om een alleenstaande of een gezin.

Eén maand opzeg

Als je je polis om een of andere reden moet wijzigen, dan is dat vaak een mogelijkheid om ook sneller van verzekeraar te veranderen. Je hoeft immers geen rekening te houden met de vervaldag, en kunt van verzekeraar veranderen als je een opzegtermijn van één maand respecteert.

