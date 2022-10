Wat doe je het best met je geld na je 60ste? Michaël Van Droogenbroeck: “Je levert 2% in op je pensioen per jaar dat je minder hebt gewerkt”

Vervroegd op pensioen? Experts leggen uit hoe groot jouw financiële buffer moet zijn

Over de bedenkelijke VRT-reeks ‘FIRE: vroeg op pensioen’ is al heel wat inkt gevloeid. We gingen op zoek naar eerder realistische scenario’s voor wie vervroegd met pensioen wil gaan. Hoeveel geld moet je daarvoor opzij zetten? En hoe kan je tot dat nodige bedrag komen? Pensioenexperte Marjan Maes (KU Leuven) en onze werkexpert Stijn Baert, professor arbeidseconomie aan de UGent, geven advies: “Het is jammer dat werkgevers de pensioenplannen voor hun werknemers zo conservatief beleggen.”

