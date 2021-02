Wat dekt je autoverzekering niet? En ook, wat dekt ze wel?

Eerst en vooral wat zegt de wet?

Als je in België met de auto de weg op wil, dan moet je deze verplicht verzekeren met een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, kortweg BA. Deze verzekering dekt alle materiële en lichamelijke schade die een derde kan oplopen wanneer jij een ongeval veroorzaakt.

Een voorbeeld: je werkdag zit erop en je moet nog snel, snel naar de supermarkt, want je kroost zit te wachten op het avondeten. In je haast heb je de fietser naast je wagen niet opgemerkt en wanneer je afdraait om de parking van de supermarkt op te rijden, raak je met je auto het voorwiel van de fiets. De fietser valt. In paniek spring je uit je wagen, gelukkig valt de schade mee, maar de fietser is wel lichtgewond. Je belt een ambulance om de fietser naar het ziekenhuis te brengen. De politie komt ter plaatse en stelt een pv op. Dit pv voeg je toe aan je aangifte bij jouw verzekeraar. Jouw verzekering zal de schade aan de tegenpartij vergoeden, zowel voor de schade aan de fiets als voor de medische kosten van de fietser.

Wat met de schade aan je eigen auto?

Aan de passagierskant van jouw wagen zit een flinke deuk in het portier. Wanneer je enkel een BA-verzekering hebt, draai je zelf op voor de herstellingskosten. Die kunnen uiteraard oplopen. Om deze kosten te vergoeden, heb je een full omnium verzekering nodig. De full omnium dekt de eigen schade aan je voertuig, ook als je in fout bent. Schade als gevolg van vluchtmisdrijf is ook gedekt in een full omnium, schade door vandalisme wordt echter niet in alle polissen voorzien. Bekijk hier wat te doen bij schade aan je auto.

Wat is dan het verschil met een mini omnium?

Een mini omnium verzekert schade door brand, (poging tot) diefstal, schade door natuurrampen, glasbraak en aanrijding met een dier. Deze formule is dus uitgebreider dan een BA verzekering, maar niet zo volledig als een full omnium.

De full omnium verzekering biedt dus de ruimste bescherming. Wanneer kies ik dan voor een full of mini omnium en wanneer voor enkel een BA verzekering?

Alles hangt af van de leeftijd van je wagen. Komt je wagen net uit de garage? Dan is een full omnium zeker aangeraden tot de leeftijd van 4 à 5 jaar. Gedurende deze periode is je wagen immers het meeste waard. Meestal is na deze periode je wagen afbetaald, als je hiervoor geleend hebt, en kan je overschakelen naar een mini omnium. Is je wagen ouder dan 10 jaar, dan is de waarde nog heel beperkt en volstaat het meestal om enkel een BA verzekering te nemen.

Vergeet ook je rechtsbijstand niet! Deze aanvullende verzekering zorgt ervoor dat, wanneer je het niet eens bent met het standpunt van de tegenpartij, je deze verzekering kan aanspreken om je belangen te verdedigen. De kosten van o.a. je advocaat worden, volgens de bepalingen in de algemene voorwaarden, door deze verzekering vergoed.

