Wat brengt meer op: een huis kopen of ‘papieren’ vastgoed op de beurs? Expert: “Onderschat de onderhoudskosten van een fysieke woning niet”

Beursblunders “Koop niet zomaar wat aandelen omdat bekende investeer­ders dat doen”: jonge belegger Cédric legt uit hoe je strate­gisch leert investeren

Een goede portefeuille samenstellen is één van de grootste uitdagingen voor iedere belegger. In het begin maakte ik zelf de fout om zomaar wat aandelen te kopen waarvan ik overtuigd was, zonder na te denken over mijn strategie. Vaak zie ik ook andere beleggers die portefeuilles van bekende investeerders kopiëren, of zelfs betalen om dat te kunnen doen. In dit tweede artikel van de Beursblunderreeks leg ik uit hoe je zélf een strategische beleggingsportefeuille opbouwt en via welke sites je jouw research kan doen.

28 november