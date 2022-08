Wat betekent een afkoelende woningmarkt voor wie vandaag wilt kopen? "Snel beslissen is nog altijd aan de orde"

Spaargids.beVolgens de vastgoedbarometer van de federatie van notarissen (Fednot) zijn er in de eerste helft van dit jaar 2% minder woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Wat brengt die lichte afkoeling van de woningmarkt met zich mee? Zijn er minder biedingen en bezichtigingen? Is dit nu het goede moment om te kopen? Spaargids.be geeft advies.

“Momenteel zijn er minder biedingen dan in de extreme periode van de voorbije twee jaar”, zegt Johan Krijgsman, CEO van vastgoedgroep ERA. “Maar de verkoop van de meest gegeerde woningen verloopt nog altijd heel snel, aan de vraagprijs of erboven. Als je een woning echt wil en je weet dat er verschillende mensen interesse hebben, dan moet je nog altijd snel beslissen.”

Interesse in instapklare woningen

CIB Vlaanderen, de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen, geeft aan dat de interesse in vastgoed en de aankoop van een woning nog altijd groot is. “Zeker voor instapklare woningen merken we nog steeds een tendens om 10 tot 20% boven de startprijs te gaan”, vertelt Kristophe Thijs van CIB Vlaanderen. “Die instapklare woningen liggen bijzonder goed in de markt en dat heeft zo zijn redenen: jonge gezinnen hechten veel meer belang aan vrije tijd. Ze willen minder tijd besteden aan renoveren.”

Vraag overstijgt het aanbod

“Renteverhogingen kunnen wel een neerwaartse druk op de vastgoedprijzen veroorzaken”, voegt Kristophe Thijs eraan toe. “Op dit moment lijkt dat nog niet aan de orde, zeker niet in stedelijke omgevingen waar de vraag het aanbod nog duidelijk overstijgt. Een grote vastgoedcrisis valt niet te verwachten, een lichte correctie wel. Maar dat zou voor de markt eerder een zegen dan een vloek zijn. Zowel kopers als verkopers hebben er voordeel bij dat de vastgoedmarkt zich gedraagt als een licht kabbelende rivier, zoals het geval was tot de coronacrisis.”

Minder bezichtigingen in de zomer

Zowel ERA als CIB Vlaanderen geven toe dat er minder bezichtigingen zijn. Johan Krijgsman: “Enerzijds omdat er de laatste jaren veel transacties zijn gebeurd. Het is dus ook logisch dat er dan op een bepaald moment eens wat minder kandidaat-kopers zijn. Anderzijds is de zomer traditioneel een minder drukke periode, zeker nu we voor het eerst sinds lang weer op vakantie kunnen en er allerlei events zijn.” Daardoor ligt de focus voor veel mensen nu even ergens anders. “Dat er minder bezichtigingen zijn, komt ook doordat woningen sneller verkocht of verhuurd raken”, verklaart Kristophe Thijs.

Altijd in beweging

Voor CIB Vlaanderen en ERA zijn er geen periodes waarin de woningverkoop stokt. “De bevolking is constant in beweging, vandaar dat mensen heel het jaar door verkopen, kopen, verhuren, huren of investeren”, stelt Johan Krijgsman. “Er zijn enkele maanden op een jaar die iets minder zijn in aantal transacties, maar over verschillende jaren heen bekeken is dat effect verwaarloosbaar. We kunnen dus concluderen dat er het hele jaar door voldoende beweging is.”

Afwachten afgeraden

Kristophe Thijs meldt dat door de druk op de vastgoedmarkt het niet te bepalen valt wanneer je moet kopen. “Maar afwachten of een zoektocht on hold zetten in de veronderstelling dat de prijzen zullen dalen, is zeker niet aan te raden. De voorbije veertig jaar is er op onze vastgoedmarkt amper een moment van prijsdaling geweest. De woningprijzen namen de voorgaande decennia vrijwel aanhoudend toe in België. De prijzen liepen slechts tijdens twee periodes terug: tijdens de eerste helft van de jaren tachtig en – veel korter – tijdens de financiële crisis van 2008. Wachten heeft dus geen zin. Er is niet één bepaalde periode of één seizoen om je slag te slaan, wel integendeel.”

Johan Krijgsman geeft het volgende nog mee: “Enerzijds is de zomer een ideaal moment voor kopers die een woning zoeken met terras en tuin om het volle potentieel te kunnen bewonderen. Anderzijds is de rush op de markt soms iets kleiner, waardoor je iets meer tijd kunt nemen om alles te verwerken en je iets minder onder druk komt te staan.”

