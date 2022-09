Wat als je rekening in het rood gaat? Onze geldexpert waarschuwt: “Ook dit is een vorm van lenen”

Zo leer je jouw kind omgaan met geld: “Tieners die geld opzij zetten, doen dat later als volwasse­nen meestal ook”

Als je kind jong leert hoe het met geld moet omgaan, is de kans dat het later in de financiële problemen komt een stuk kleiner. Maar hoe pak je dat aan als ouder? Pedagoog Ingeborg Dijkstra en lector schuldpreventie Tamara Madern geven advies: “Ook als volwassene kun je hebberig zijn maar niet alles kopen wat je wilt. Door te leren dat je die behoefte even kunt uitstellen, begin je eigenlijk met de financiële opvoeding.”

5 september