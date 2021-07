Wat als je je ontslag krijgt vlak voor je pensioen?

Je werk verliezen is geen pretje. Je werk verliezen terwijl je zat af te tellen naar je pensioen al helemaal niet. Want probeer maar eens een nieuwe job te vinden als je nog maar enkele werkjaren voor de boeg hebt! Gelukkig kan je in dat geval soms terugvallen op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, kortweg SWT. Jobat.be zet de regels op een rij.

Voormalig brugpensioen

Verlies je als oudere werknemer je job, dan heb je zoals iedereen die voldoet aan de voorwaarden recht op een werkloosheidsuitkering. Maar omdat - laat ons eerlijk zijn - niet alle bedrijven staan te springen om (bijna-)zestigers een contract aan te bieden, krijg je daar dankzij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in bepaalde gevallen nog een financieel extraatje bovenop. Die toeslag wordt betaald door je voormalige werkgever of door een sectorfonds. Dit stelsel, kortweg SWT, vervangt het vroegere brugpensioen.

Hoeveel je precies extra krijgt hangt af van je voormalig loon en van eventuele arbeidsovereenkomsten binnen de sector of op bedrijfsniveau. Doorgaans gaat het om de helft van het verschil tussen je netto referteloon en je werkloosheidsuitkering.

Vanaf 62 of 60 jaar

Om in aanmerking te komen voor het SWT moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je in principe minstens 62 jaar zijn en een arbeidsloopbaan kunnen aantonen van 40 jaar (als man) of 37 jaar (als vrouw). De loopbaanvoorwaarde voor vrouwen wordt jaarlijks met één jaar verhoogd, tot er vanaf 2024 geen onderscheid meer bestaat.

Daarnaast zijn er een aantal afwijkende stelsels, bijvoorbeeld voor wie al op jongere leeftijd een erg lange loopbaan achter de rug heeft, of voor wie zwaar beroep heeft uitgeoefend. Dan kan je al op je 60ste in aanmerking komen na een beroepsverleden van respectievelijk 40 jaar, of 35 jaar of 33 jaar, afhankelijk van de situatie.

Ook als je bedrijf in moeilijkheden zit of als je ontslag te wijten is aan een herstructurering, kan je al vanaf je 60ste genieten van de bijkomende uitkering. Je moet daarvoor een loopbaan hebben van minstens 10 jaar in de sector of 20 jaar in het algemeen.

Sommige sectoren of bedrijven hebben eigen overeenkomsten rond het SWT, waardoor de grenzen soms lager zijn. Aarzel dus niet om contact op te nemen met je vakbond of uitbetalingsinstelling als je twijfelt of je hier recht op hebt.

Beschikbaar blijven

Het SWT is bedoeld voor mensen die onvrijwillig werkloos zijn. Vertrek je op eigen initiatief, in onderling overleg, loopt je contract af of kreeg je jouw ontslag omwille van dringende redenen, dan is de maatregel niet van toepassing.

Bovendien ben je verplicht om je in te schrijven als werkzoekende én aangepast beschikbaar te blijven op de arbeidsmarkt om van het SWT te genieten. Dat betekent niet dat je actief moét zoeken naar werk, maar krijg je een gepaste aanbieding, dan moet je hier wel op ingaan. Afhankelijk van het stelsel waaronder je valt kan je op basis van je leeftijd of het aantal beroepsjaren wel een vrijstelling van beschikbaarheid aanvragen bij de RVA. Ook mantelzorgers kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Outplacement

In 2020 zijn er 3.365 landgenoten toegetreden tot het SWT. Dat is een daling ten opzichte van de voorgaande jaren (in 2019 ging het nog om 4.392 personen). De oorzaak? De strenger wordende voorwaarden. Sinds het stelsel in 2012 het brugpensioen heeft vervangen zijn de richtlijnen constant in verandering. Je persoonlijk informeren bij je vakbond of uitbetalingsinstelling op basis van je individuele situatie is dus de boodschap.

Blijkt dat je niet in aanmerking komt, bijvoorbeeld omdat je nog niet lang genoeg gewerkt hebt? Laat het hoofd niet hangen! Als je na je 45ste je job verliest moet je verplicht outplacement aangeboden krijgen. Die professionele begeleiding is heel waardevol om alsnog een nieuwe werkgever te vinden. En ja, dat kan wat langer duren, maar weet dat je werkloosheidsuitkering niet zal blijven zakken zoals bij jongere langdurig werklozen. Het bedrag dat je als 55+’er krijgt wordt gefixeerd in de tweede vergoedingsperiode.

Het is trouwens niet omdat je in aanmerking komt voor het SWT, dat je hiervan gebruik moet maken tot je jouw pensioenleeftijd bereikt. Een laatste professionele uitdaging - desnoods in een voor jou onbekende sector, zoals de zorg - kan heel verrijkend zijn.

