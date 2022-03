Wat als je een reis hebt geboekt naar Rusland? “Je geld terugvragen voor een geplande reis in de zomer, kan niet zomaar”

De oorlog in Oekraïne laat zich op veel vlakken voelen. Ook voor wie reisplannen had. “Alle reizen naar de gehele Russische Federatie worden afgeraden”, klinkt het bij de FOD Buitenlandse Zaken. “Gelet op de stijgende storingen van het luchtverkeer, worden landgenoten op doorreis in Rusland ten zeerste aangeraden om het land zo snel mogelijk te verlaten.” Een eenvoudige opgave is dat evenwel niet.

Sinds 28 februari is het Belgische luchtruim gesloten voor vliegtuigen die uit de gehele Russische Federatie komen. Dat betekent dat het momenteel niet mogelijk is om rechtstreeks vanuit Rusland naar België te vliegen. Ook naar de meeste andere Europese luchthavens is er geen rechtsreeks luchtverkeer meer mogelijk. De kans is reëel dat je via een grote omweg moet terugvliegen. Momenteel zijn er nog verbindingen mogelijk via Istanbul, Dubai of Kazachstan. “Er bestaat echter een risico dat ook die verbindingen op een bepaald moment worden onderbroken”, klinkt het nog bij Buitenlandse Zaken.

Wat als je al een reis boekte?

Wie de komende weken een reis had gepland richting Rusland, neemt best contact op met zijn touroperator. “In dat geval is de wet rond de pakketreizen van toepassing”, zegt Koen van den Bosch van de Vereniging Vlaamse Reisbureaus. “Als je naar een bepaald land niet kan of mag reizen, zijn er twee opties: ofwel verplaats je de reis naar een latere datum ofwel heb je recht op een terugbetaling. In dit geval is het zeer duidelijk: je kan simpelweg niet richting Rusland vliegen.” Touroperators zullen dus rekening houden met de overmachtssituatie.

In deze specifieke oorlogssituatie kan er wel een bijkomend probleem optreden. Touroperators hebben het geld vaak al doorgestort, waardoor ze - gelet op de financiële sancties tegen Rusland - hun geld maar moeilijk zullen terugkrijgen. “We rekenen dan ook op enig begrip van de reizigers”, aldus van den Bosch.

Quote Wie recht­streeks bij een Russisch hotel boekte, ziet zijn geld wellicht niet meer terug. Voor die uitbaters is het reisadvies van geen enkel belang. Koen van den Bosch, Vereniging Vlaamse Reisbureaus

Later geplande reis

Het negatieve reisadvies op dit moment is evenwel geen geldige reden om elke geplande reis richting Rusland zomaar te annuleren en je geld terug te vragen. “Het is op dit momenteel veel te vroeg om al te spreken over reizen in juli of augustus”, bevestigt Koen van den Bosch. “Eigenlijk staat alles in functie van het reisadvies. Wat vandaag van toepassing is, kan over enkele maanden volledig anders zijn. Dat hebben we onlangs nog gezien met de coronacrisis. In het algemeen is er sprake van een redelijke termijn van ongeveer vier weken.” Sowieso raadt de Vereniging Vlaamse Reisbureaus aan om contact op te nemen met je touroperator om samen de mogelijkheden te bekijken.

Zonder tussenkomst touroperator

Slechter nieuws heeft van den Bosch voor reizigers die zonder tussenkomst van een touroperator hun reis boekten. “Wie rechtstreeks bij een Russisch hotel boekte, ziet zijn geld wellicht niet meer terug. Voor die uitbaters is het reisadvies van geen enkel belang”, zegt van den Bosch. Het onderlijnt het voordeel van boeken via een reisbureau. “Ontzorging is de grootste troef en je bent beter beschermd, zeker in deze specifieke situatie.”

Wat met de annulatieverzekering?

De kans dat je annulatieverzekering soelaas biedt bij reizen zonder tussenkomst van de touroperator, is bovendien beperkt. Zo behoort bij Touring tot de uitsluitingen ‘landen in staat van oorlog, burgeroorlog, krijgswet, die getroffen zijn door gezondheidsproblemen op wereldniveau (epidemieën en pandemieën inbegrepen), of die gebukt gaan onder terrorisme, oproer of gewelddadige stakingen voor zover de Belgische FOD Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies (reisverbod of afgeraden) op zijn website publiceerde’. Bij Ethias is er geen dekking voorzien bij onder meer ‘oorlogsfeiten, oproer, aanslagen, burgerlijke of militaire onlusten of schade veroorzaakt door oorlogsvoertuigen’.

