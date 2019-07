Warren Buffett schenkt 3,6 miljard aan vijf goede doelen HR

01 juli 2019

13u15

Bron: ANP 1 Geld De bekende belegger Warren Buffett heeft miljoenen aandelen in zijn investeringsfonds Berkshire Hathaway aan goede doelen geschonken. Zo'n kleine 17 miljoen van de zogeheten B-aandelen, goed voor 3,6 miljard dollar, gaan als donatie naar vijf stichtingen: Bill & Melinda Gates Foundation, Susan Thompson Buffett Foundation, Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation en NoVo Foundation.

Met de schenking is in totaal 45 procent van het vermogen dat Buffett in 2006 had, gedoneerd. Dat betekent een bedrag van 34 miljard dollar. De investeerder wil in de toekomst ook het resterende vermogen uit Berkshire Hathaway aan goede doelen schenken. Dat vindt plaats via jaarlijkse donaties.