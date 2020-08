Warren Buffett (90) koopt voor zes miljard dollar Japanse aandelen HR

31 augustus 2020

07u57

Bron: ANP 0 Geld De Amerikaanse multimiljardair Warren Buffett heeft belangen genomen in de vijf grootste handelshuizen van Japan, met een totale waarde van meer dan 6 miljard dollar. Het gaat om de handelsfirma's Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui en Sumitomo.

Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van Buffett, bezit nu meer dan 5 procent van die handelshuizen. De belangen werden opgebouwd in de afgelopen twaalf maanden via aankopen op de aandelenbeurs in Tokio. Het zijn investeringen voor de langere termijn, aldus Berkshire. Mogelijk kunnen de belangen worden vergroot tot 9,9 procent.

De handelshuizen zijn actief met de import van grondstoffen zoals olie en metaal en met bijvoorbeeld levensmiddelen en textiel. Ze spelen een belangrijke rol om Japan, de derde economie van de wereld, van de noodzakelijke grondstoffen te voorzien. Japan zelf heeft namelijk een gebrek aan veel grondstoffen en is dus afhankelijk van de import uit het buitenland.

Buffett vierde zondag zijn negentigste verjaardag en behoort tot de rijkste mensen ter wereld. Tot de investeringen van Berkshire behoren onder meer bedrijven als Coca-Cola, American Express en Apple.

Lees ook:

“De beurzen bewijzen het: krachtdadig optreden tegen corona heeft niet enkel voordelen op gezondheidsvlak, maar ook op economisch gebied” (+)



Wie betaalt coronafactuur? “Echt rijken zijn niet meer aan hogere belastingstarieven onderworpen” (+)



Hoe big tech-bedrijven de grote winnaars werden van lockdown. Onze beursexpert deelt zijn visie (+)