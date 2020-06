Warner Music haalt 1,9 miljard dollar op bij beursgang JOBR

03 juni 2020

16u11

Bron: AFP, ANP, DPA 0 Geld Muziekmaatschappij Warner Music Group, een van de drie grootste platenlabels in de wereld, maakt woensdag na negen jaar afwezigheid zijn herintrede op de beurs. De maatschappij haalt daarbij meer dan 1,9 miljard dollar of 1,7 miljard euro op.

Warner Music Group krijgt een notering op de Nasdaq in New York, met het symbool WMG. Er komen 77 miljoen aandelen op de markt voor 25 euro per stuk, zo liet het bedrijf woensdag weten. De beursgang werd in maart nog uitgesteld door de coronapandemie.

Eerder verwachtte de maatschappij, met artiesten als Cardi B, Ed Sheeran en Dua Lipa, 1,8 miljard dollar op te halen met de beursgang. Het bedrijf verhoogde echter het aantal aandelen wegens de grote vraag. Warner Music Group heeft een beurswaarde van bijna 13 miljard dollar. Het fonds Access Industries van de Russisch-Amerikaanse miljardair Len Blavatnik, dat Warner Music in 2011 voor 3,3 miljard dollar kocht, behoudt een meerderheidsbelang.

