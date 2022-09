Warmtepomp kan tot 24.000 euro kosten: Op welke premies heb je recht? En kan je er ook voor lenen?

Spaargids.beDe voorbije maanden werden warmtepompen als zoete broodjes verkocht. Toch blijft de hoge kostprijs voor velen een drempel. Welke premies kan je aanvragen wanneer je een warmtepomp koopt? En via welke leningen kan je een warmtepomp in stappen afbetalen? Spaargids.be zoekt het uit.

Tussen begin 2022 en eind juni zijn er in België ongeveer 13.700 warmtepompen verkocht. Dat meldt de Associatie voor Thermische Technieken in België. Dat cijfer komt al aardig in de buurt van de 17.000 warmtepompen die in heel 2021 over de toonbank gingen. Het bewijst de huidige stormloop op warmtepompen. Als de koopwoede in de tweede helft van dit jaar aanhoudt, zullen er in ons land bijna dubbel zoveel warmtepompen zijn verkocht als in 2020.

Goed om te weten: sinds september kan je renteloos 60.000 euro lenen om te renoveren. Lees hier voor welke werken je zo’n lening kan aanvragen.

Energielening

Een warmtepomp en de installatie ervan kosten geld. Naargelang het merk, model en type moet je voor een warmtepomp inclusief plaatsing tussen de 2.500 en 24.000 euro neertellen. Wie ervoor kiest geld om te lenen voor een warmtepomp, kan een energielening afsluiten.

Stel dat je een bedrag van 10.000 euro wil lenen en wil afbetalen op 3 jaar tijd, dan biedt Crelan volgens de vergelijker van Spaargids.be de laagste rentevoet aan. Het jaarlijkse kostenpercentage van de Crelan-financiering Eco Energy Online bedraagt 1,64%. Je betaalt dan maandelijks 356 euro af. En op het einde van je afbetaling heb je 316 euro aan intresten betaald.

Premie aanvragen

Als je een warmtepomp aanschaft, kom je ook in aanmerking voor een premie van de Vlaamse overheid. Sinds 1 juli moet je jouw premie voor de plaatsing van een warmtepomp anders aanvragen. Dat kan niet langer bij Fluvius. Voortaan is de premie een onderdeel geworden van Mijn VerbouwPremie. Momenteel kan je zo’n premie nog niet aanvragen. Dat komt door de transitie van de gegevens van Fluvius naar Mijn VerbouwPremie. Vanaf 1 oktober is een premie online aanvragen wel weer mogelijk.

Dien je tussen 1 oktober en 31 december dit jaar nog een aanvraag in voor de premie, dan mogen je facturen maximaal 27 maanden oud zijn. Is je aanvraag goedgekeurd? Dan ontvang je binnen de zes maanden een uitbetaling.

Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan moet je een aanvraag via de website van Leefmilieu Brussel indienen. Voor een warmtepomp kan je een premie tot 4.750 euro ontvangen. Voor een warmtepomp voor sanitair warm water bedraagt de premie maximaal 1.600 euro.

Bedragen

Welke premie je krijgt, hang af van het type warmtepomp. Voor een geothermische warmtepomp (label A++ of beter) trekt de Vlaamse overheid tot 4.800 euro uit. Vraag je een premie aan voor een lucht-waterwarmtepomp (label A+ of beter) dan heb je recht op maximaal 2.700 euro. Voor een hybride lucht-waterwarmtepomp (label A+ of beter) is een premie tot 1.800 euro voorzien. Het toestel waarvoor de overheid de laagste premie uitbetaalt, is de lucht-luchtwarmtepomp (label A+ of beter): tot 360 euro.

Belangrijk: Voordat je een warmtepomp plaatst, moet je woning eerst goed geïsoleerd zijn. Lees hier hoe je zo goedkoop mogelijk kan lenen voor isolatie.

