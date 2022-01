Warm en knus buiten: hoeveel verbruikt elektrische terrasverwarming?

Niet enkel voor coronatijden

“Kleine druppels, de zogenaamde aerosolen, maken in de buitenlucht minder kans om iemand te besmetten”, zo leerde viroloog Steven Van Gucht ons. Maar uiteraard zorgt terrasverwarming er ook in niet-pandemietijden voor dat je het buiten gezellig maakt. Het summum van knusse winterwarmte zijn misschien wel vuurkorven en vuurschalen. Al vinden veel mensen terrasverwarmers net iets praktischer en flexibeler.

Verschillende types

Terrasverwarmers op elektriciteit zijn doorgaans goedkoper in verbruik. Al doen de stijgende energiekosten de verbruiksfactuur van een elektrische verwarmer hoger oplopen. Elektrische terrasverwarmers zijn er in alle soorten en maten: van vrijstaande modellen, over wandverwarming, tot hangende terrasverwarmers die je aan de luifel of parasol bevestigt.