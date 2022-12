Waregemse broers Tom (46) en Joost (48) zijn verslaafd aan kerst: “We gaven al zo’n 10.000 à 15.000 euro uit. En binnen is alles nóg extremer dan buiten”

Inflatie daalt verder naar 10,4%, grote loonstij­ging voor bediendes

De inflatie, die aangeeft hoe snel de prijzen stijgen, is in december opnieuw lichtjes gedaald. Op een jaar tijd is het leven ‘maar’ 10,4 procent duurder geworden. Vorige maand was dat nog 10,6 procent. Ook is er goed nieuws voor heel wat bediendes. Dankzij de indexering gaat hun loon volgend jaar met maar liefst 11,1% omhoog. Dat is twaalf keer zo veel als in 2021.

23 december