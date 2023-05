Wanneer worden onze lonen opnieuw geïndexeerd? En zijn negatieve loonindexeringen ook een mogelijkheid?

JobatDe inflatie in de eurozone gaat stilaan wat in de remmen, maar blijft wel hoog. In ons land was het cijfer in april nog steeds 5,6 procent . Heel wat mensen stellen zich - na het handvol indexeringen van ons loon vorig jaar - de vraag: staan er ons in 2023 nog nieuwe loonindexeringen te wachten? En voor wie zijn die dan? Jobat.be zocht het uit.

De Indexcommissie volgt op

Mocht het leven de komende maanden opnieuw duurder worden, zullen ook onze lonen dus op termijn weer stijgen. Hoeveel dat leven maand per maand duurder wordt, houdt de Indexcommissie in de gaten.

Deze commissie maakt maandelijks voor een grote groep van producten, zowat alles wat een gemiddeld gezin verbruikt, duidelijk hoeveel ze kosten. Als zij vandaag zeggen dat de inflatie 7 procent bedraagt, wil dat zeggen dat die korf aan producten nu 7 procent duurder is dan een jaar geleden. Ofwel: dat wat een jaar geleden 100 euro kostte, kost nu gemiddeld 107 euro.



Hoe zit het met loonindexeringen in 2023?

Belangrijk om weten is dat onze lonen niet de algemene inflatie volgen, maar wel de ‘afgevlakte gezondheidsindex’. Dat impliceert twee zaken. Ten eerste: ongezonde producten - tabak, alcohol, diesel en benzine - worden weggelaten en hun prijsevolutie telt dus niet mee. Ten tweede: om kortstondige pieken en dalen uit te vlakken, wordt altijd gekeken naar de prijshoogte van de afgelopen vier maanden.

Voor alles wat de overheid aan lonen, uitkeringen en pensioenen uitkeert, is het dan simpel. Elke keer de gezondheidsindex 2 procent hoger komt te liggen - met andere woorden de gezonde producten zijn stabiel 2 procent duurder – worden die lonen, uitkeringen en pensioenen met 2 procent verhoogd. Voor uitkeringen en pensioenen is dat de volgende maand, voor overheidslonen een maand later.

Men zegt dan dat ‘de spilindex overschreden is’. Dit is vorig jaar vijf keer gebeurd. Het Planbureau verwacht dat dit pas in september 2023 opnieuw zo zal zijn. Stijgende voedingsprijzen en dalende energieprijzen houden elkaar namelijk momenteel wat in evenwicht. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in oktober 2023 en de wedden van het overheidspersoneel in november 2023 met 2 procent aangepast worden aan de gestegen levensduurte.”



Vastgelegde momenten

De meeste andere sectoren worden op vaste tijdstippen aangepast aan de afgevlakte gezondheidsindex. Dan wordt gewoon gekeken hoeveel die is gestegen en worden de lonen daaraan aangepast.

In sommige sectoren, waaronder de grote dienstensector PC200, waar zo’n 500.000 bedienden in werken, is dat één keer per jaar: in januari. In totaal gaat het om ongeveer een miljoen mensen die dan hun loon aangepast zien worden. Zij moeten dus geen eerdere indexering dan januari 2024 verwachten. In andere sectoren gebeurt dat meerdere keren per jaar.



Zijn negatieve loonindexeringen ook mogelijk?

Maar wat met het omgekeerde verhaal: zouden onze lonen ook kunnen dalen door het systeem van de automatische loonindexering en dus in tijden van deflatie (waarbij er een negatief inflatiecijfer is)? Onze lonen zullen in 2023 alvast niet dalen. Het Planbureau schat in dat de inflatie in 2023 ongeveer 5 procent zal bedragen. Dat zou dus evengoed 3 of 7 procent kunnen zijn.

Maar hoewel een inflatie van rond de 5 procent een stuk minder is dan de pakweg 10 procent in 2022, betekent dat nog steeds dat het leven duurder wordt. Flink duurder zelfs. Vergelijk het met een loper: het is niet omdat hij vertraagt, dat hij niet vooruit gaat. De lonen en uitkeringen zullen dus wel degelijk automatisch verder stijgen.

Opgelet: dit betekent niet dat onze lonen nooit kunnen dalen. Mocht er ooit sprake zijn van een aanhoudende deflatie, of echt goedkopere prijzen, dan kunnen onze lonen effectief zakken.

