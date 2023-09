Wanneer stort je best voor pensioensparen? “Meeste Belgen storten maandelijks, maar lopen zo mogelijk 12.786 euro mis”

Spilindex deze maand al overschre­den: uitkerin­gen en ambtenaren­wed­den sneller omhoog

Het federaal Planbureau verwacht dat de spilindex al deze maand zal worden overschreden in plaats van in november. Daardoor zullen de sociale uitkeringen al in oktober en de wedden van het overheidspersoneel in november met 2 procent omhooggaan.