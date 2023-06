Wanneer stort de fiscus je geld terug als je te veel belastingen betaalde?

Kreeg je via de post of je eBox je aanslagbiljet van de personenbelasting? Dan weet je of je nog belastingen moet betalen of iets van de fiscus zal terugkrijgen. Je kan eenvoudig nagaan wanneer de fiscus je terugbetaalt. En door enkele zaken te controleren, weet je zeker dat de terugbetaling probleemloos haar weg vindt naar je bankrekening.

Wanneer ontvang je de terugbetaling?

De datum waarop je het geld op je rekening zal zien verschijnen, hangt af van de datum waarop je je aanslagbiljet ontving in je brievenbus of via eBox, of wanneer het biljet verscheen in de rubriek ‘Mijn documenten’ in MyMinfin. Tel twee maanden op bij die datum en neem dan de laatste dag van die maand om te weten wanneer de fiscus de overschrijving zal doen. Die uiterlijke datum staat ook zo vermeld op je aanslagbiljet.

Tel er nog enkele dagen bij voor de verwerking van de betaling om in te schatten wanneer het bedrag effectief op je rekening verschijnt. Bijvoorbeeld: ontvang je je aanslagbiljet op 16 februari, dan gebeurt de terugbetaling op uiterlijk 30 april, maar het kan dan nog enkele dagen duren voor het bedrag ook werkelijk op je rekening staat. Zolang je je aanslagbiljet nog niet ontving, kan je niet weten wanneer je een terugbetaling zal krijgen.

Hoe zorg je ervoor dat de terugbetaling vlekkeloos verloopt?

Om zeker te zijn dat je het geld goed ontvangt, kijk je best na of de belastingdienst over je juiste rekeningnummer beschikt. Als je een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontving, kan je het daarop alvast controleren. Bij die aangifte vind je ook instructies om het rekeningnummer te wijzigen indien het een fout bevat of wanneer je een nieuw rekeningnummer in gebruik nam. Ook op de website MyMinfin.be kan je controleren of de FOD Financiën jouw juiste gegevens heeft en desnoods nieuwe informatie doorgeven.

Koppels die getrouwd zijn of wettelijk samenwonen moeten allebei het nieuwe rekening­num­mer doorgeven

Indien je rekeningnummer niet gekend is en de fiscus niets van je verneemt, dan kan de terugbetaling via een postassignatie (een cheque) verlopen. Hiervoor moet je zelf naar het postkantoor, waar een medewerker je het bedrag cash zal overhandigen. Niet erg praktisch dus.

Hoe wijzig je een rekeningnummer?

Een rekeningnummer wijzig je het snelst via MyMinfin. Je hebt tijd tot de tiende dag van de maand van je terugbetaling om de wijziging op die manier door te geven. Je kan online ook het formulier benutten dat bij je vereenvoudigde aangifte zit of gebruik maken van het beveiligde algemeen contactformulier. Met een contactformulier kan je je rekeningnummer wijzigen tot de vijfde dag van de maand van de terugbetaling.

Maar ook per post kan je je gegevens nog wijzigen. Hiervoor kan je het formulier gebruiken dat bij je aanslagbiljet zit of door je bankgegevens per brief op te sturen naar de fiscus. Met de post is je deadline de twintigste van de maand die de maand van je terugbetaling voorafgaat.

Meer informatie over hoe je een rekeningnummer wijzigt, vind je op de website van FOD Financiën. Een belangrijk detail voor wie getrouwd is of wettelijk samenwoont: het is noodzakelijk dat je partner en jij allebei een verzoek sturen en het nieuwe rekeningnummer opgeven. De fiscus kan met andere woorden niet jouw rekeningnummer veranderen als enkel je partner de bankgegevens doorstuurde.

Op welke rekening stort de belastingdienst de terugbetaling precies?

Wat als je een gezamenlijke aangifte doet? Als je voor de wet getrouwd bent of wettelijk samenwoont met je partner en jullie geven hetzelfde bankrekeningnummer door, dan is het een simpele zaak: het geld zal verschijnen op die rekening. Wanneer jullie elk een ander nummer opgeven, zal de fiscus de terugbetaling storten op het rekeningnummer dat de belastingdienst het laatst ontving in de periode van tien dagen voor het opsturen van het aanslagbiljet en de tiende dag van de maand van de terugbetaling.