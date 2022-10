Wanneer stijgen de rentevoeten op spaarrekeningen? En bij welke (kleine) banken kan je daarvoor nu al terecht?

Strafrente

De wereld zag er tussen 11 juni 2014 en 27 juli 2022 heel eigenaardig uit. Als commerciële banken bij de Europese Centrale Bank (ECB) hun ‘overschotten’ aan ingezameld spaargeld deponeerden, moesten ze er strafrente op betalen. Met andere woorden: ze kregen minder terug dan ze inlegden. Aanvankelijk bedroeg de strafrente 0,10%. Daarna 0,20%, 0,30% en 0,40%. En sinds 18 september 2019 zelfs 0,50%.

Met die maatregel wilde de ECB de commerciële banken aanzetten hun ingezameld spaargeld niet bij haar te deponeren, maar om te zetten in leningen aan bedrijven, gezinnen en overheden. Op die manier kregen die extra geld om uit te geven, zodat de economie op een hoger peil zou kunnen draaien.

Economie afremmen = hogere rentevoeten

Vandaag ziet de wereld er anders uit. De inflatie in de eurozone is fors opgelopen. De aankoop van een korf met veel gebruikte goederen en diensten kostte in september 9,90% meer dan in dezelfde maand van 2021. Dus moet de economie deze keer worden afgeremd in plaats van te worden gestimuleerd. En dat moet met hogere rentevoeten.

Het gaat nu ook snel. De ECB schafte haar strafrente van 0,50% op deposito’s van de commerciële banken midden juli af zodat ze toen op 0% kwam te liggen. Zes weken later verhoogde ze die zelfs al tot 0,75%. En nu donderdag staat de volgende rentebeslissing van de ECB op de agenda. Verwacht wordt dat de zogenaamde depositorente met bijkomend 0,75% zal stijgen, wat het tarief op 1,50% kan brengen. In nauwelijks enkele maanden kan er dus een stijging met 2% zijn.

Zolang de depositorente van de ECB negatief was of 0% bedroeg, was het voor de commerciële banken niet interessant om ‘te veel’ spaargeld aan te trekken. Zeker in België niet, waarop ze op de spaarrekening een wettelijke minimumrente van 0,01% + 0,10% moeten geven. Die 0,01% is er voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat; die 0,10% kan daar bovenop komen voor gelden die een jaar lang behouden worden.

Met andere woorden: zamelden de banken meer spaargeld in dat ze zelf konden omzetten in leningen, dan zaten de in de tang en moesten ze aan twee kanten betalen: enerzijds aan de klant, anderzijds aan de centrale bank.

Kleine banken nemen het voortouw

De eerste banken hebben hun intrestvoeten intussen al verhoogd. Dat gebeurde althans bij CKV, Banco Santander en MeDirect.

De hoogste rente op de Belgische markt wordt nu geboden door Banco Santander. Bij ongewijzigde rente kan een spaarder die er zijn geld een jaar laat staan op de Vision Max-rekening 1,20% rente vangen: 0,50% basisrente en 0,70% getrouwheidspremie. De vergoeding geldt wel allen voor bedragen tussen 125.000 euro en 200.000 euro. Buiten die grenzen is ze lager.

Wie minder of meer wil storten, kan op de Vision-rekening bij diezelfde bank nu een basisrente van 0,20% plus een getrouwheidspremie van 0,80% of tezamen 1% krijgen.

Wat met de grote banken?

Het wordt nu afwachten wanneer de eerste grote bank haar rente op de spaarrekening aanpast. Voor kleinere financiële instellingen is dat makkelijker. Bij hen zijn de inlagen lager. En dus de factuur van een hogere intrest ook. Aanpassingen van de rentevoet gelden immers niet alleen voor nieuw aangetrokken spaargelden, maar ook voor gelden die al op de spaarrekeningen staat.

Er heerst nu een voldoende grote marge tussen de intrest die de banken betalen aan de klant en wat ze zelf vangen als ze het geld herplaatsten bij de ECB, zeker op het moment dat ze haar depositorente bijkomend zal verhoogd hebben.

In Nederland zit er trouwens al beweging in. Daar kondigde ING al aan dat ze vanaf december op spaarrekeningen tot 10.000 euro een rente van 0,25% biedt. Voor bedragen tussen 10.000 euro en 1 miljoen is dat 0,15%. Voor nog hogere bedragen 0%.

