Wanneer moet je een nieuwe aankoop doorgeven aan je verzekeraar?

Voor wie eigenaar is van een huis, is het simpel. Verandert er iets fundamenteels aan je huis, dan geef je het door aan je verzekeraar, zodat hij het verzekerde bedrag van je brandverzekering kan aanpassen. Dat kan gaan van de installatie van een nieuwe keuken, de aanbouw van een veranda tot het leggen van zonnepanelen. Zo kan de verzekeraar checken of het verzekerde kapitaal in de polis voldoende is en of je een bijpremie moet betalen. Maar hoe zit dat als je huurt en naast een brandverzekering ‘huuraansprakelijkheid’ ook een inboedelverzekering hebt?

Wat geef je door als je inboedel vergroot?

De inboedelverzekering is dat deel van je brandverzekering dat niet het gebouw op zich dekt, maar wel de schade aan je inboedel of losse spullen. Zo ben je beschermd tegen risico’s zoals brand, inbraak of waterschade. Wat er wel of niet gedekt wordt, kan verschillen per verzekeraar. Je moet ervoor zorgen dat je niet onderverzekerd bent, maar wel voor de reële waarde van je inboedel. Dat doe je door een lijstje te maken van alle spullen in je huis en wat het zou kosten mocht je ze nieuw moeten aankopen. Maar af en toe komt er weleens iets bij. Een nieuwe wasmachine. Een kanjer van een televisietoestel. Een stadsfiets die je in je garage stalt. Als je nieuwe spullen koopt, kan de inboedelwaarde omhoog gaan. Let er daarom goed op dat je inboedelverzekering voldoende dekking biedt voor deze waarde. Lees hier hoe je de waarde van je inboedel écht goed inschat.

Substantiële wijziging

Je mag ervan uitgaan dat zodra het gaat om een ‘substantiële wijziging’ aan je inboedel, je die dus best doorgeeft. Erf je bijvoorbeeld een duur sieraad of koop je veel computerapparatuur? Dan kun je die apart meeverzekeren op je inboedelverzekering. Zo weet je zeker dat je niet onderverzekerd bent. Uiteraard verhoogt samen met de verzekerde waarde ook de premie van de inboedelverzekering. Maar je mag er zeker van zijn dat je bij een schadegeval voldoende vergoed wordt.

Vragen staat vrij

Twijfel je of je er goed aan doet om een nieuwe aankoop door te geven? Contacteer dan toch best even je verzekeraar, met je aankoopfactuur bij de hand indien mogelijk. Zo weet je met zekerheid of je nieuwe aankoop moet worden opgenomen in je inboedelverzekering of niet.

