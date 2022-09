Wanneer komen de vaste energiecontracten terug?

Kan je zonnepane­len terugver­die­nen op 1,5 jaar tijd?

De hoge energieprijzen maken de investering in zonnepanelen interessanter dan ooit. Want hoe hoger de elektriciteitsprijzen, hoe korter de terugverdientijd. Energieconsultant Kris Voorspools rekende uit dat het met de huidige energieprijzen al kan op amper 1,5 jaar tijd. Realistisch? Test Aankoop wijst alvast op enkele aandachtspunten. “Uitgaan van de extreemste prijzen tijdens een uitzonderlijke crisis voor een investering van 25 jaar is riskant”, zegt Simon November. Volgens energiespecialist Kristof De Paepe van Mijnenergie.be ligt de waarheid in het midden. “Maar dat het een interessante investering is, staat wél vast.”

25 augustus