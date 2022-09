Wanneer kies je best voor de gratis ziekteverzekering van de overheid in plaats van voor een mutualiteit?

Spaargids.beDe wettelijke ziekteverzekering is verplicht in België. Dit systeem biedt iedereen toegang tot medische verzorging. Om van dat systeem te kunnen genieten, moet je je aansluiten bij een ziekenfonds of bij de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (HZIV). Maar hoe bepaal je die keuze? En waarin schuilt het verschil tussen ziekenfonds en hulpkas? Spaargids.be zet het voor je op een rij.

Ziekenfonds

Als je je aansluit bij een ziekenfonds of mutualiteit betaal je daarvoor lidgeld. Het bedrag varieert naargelang het ziekenfonds, de regionale ziekenfondsafdeling, de gekozen aanvullende ziekteverzekering, jouw leeftijd en jouw gezinssituatie. Een 45-jarige alleenstaande zonder kinderen ten laste betaalt ieder jaar bijvoorbeeld tussen de 84 en 186 euro. Welk ziekenfonds je kiest, bepaal je onder meer naargelang het bedrag van de aansluiting en de voordelen die je het meest aanspreken.

Voordelen en tussenkomsten via aanvullende ziekteverzekering

Indien je kiest voor een aanvullende ziekteverzekering via een mutualiteit, heb je ook recht op allerlei extra voordelen en tussenkomsten, bovenop de terugbetalingen via de verplichte verzekering. Wat die voordelen en tussenkomsten precies inhouden, kan verschillen per ziekenfonds en per ziekenfondsafdeling. Je kan bijvoorbeeld recht hebben op een voordeel bij de aankoop van een bril of een tussenkomst in de kosten van een vakantiekamp van uw kind.

Facultatieve verzekeringen

Behalve eigen accenten leggen via de aanvullende verzekering, doet een mutualiteit dat ook via haar facultatieve verzekeringen. Per ziekenfonds zijn de voordelen en tussenkomsten anders. Onder die facultatieve verzekeringen vallen onder meer hospitalisatieverzekeringen, ambulante verzekeringen die medische kosten dekken en verzekeringen voor extra tandheelkunde. Wie zo’n facultatieve verzekering wenst, betaalt daarvoor extra. Ook hier variëren de prijzen sterk naargelang het ziekenfonds.

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Een aansluiting bij een ziekenfonds is niet verplicht. Je mag dat ook doen bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV). Dat is gratis en dan ben je ook in orde met je verplichte ziekteverzekering. Net zoals bij een ziekenfonds kan je via de verplichte ziekteverzekering rekenen op de terugbetaling van geneeskundige zorgen en op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid (ouderschap, ziekte of invaliditeit). Let op: dit is dan meteen ook de enige ziekteverzekering, waarvan je kan genieten.

De HZIV heeft geen bijkomende diensten of facultatieve verzekeringen. Voor extra voordelen of tussenkomsten naast de wettelijke verzekering kan je dus niet bij het HZIV terecht. Vooral mensen die vinden dat zij die voordelen en tussenkosten niet nodig hebben, sluiten zich bij de HZIV aan. Wie zich aansluit bij de hulpkas, hoeft ook zijn persoonlijke situatie niet te rechtvaardigen. Sommigen vinden dat een belangrijk gegeven.

