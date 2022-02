Wanneer kan je met brugpensioen? Dit zijn de voorwaarden

JobatHet stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) zorgt ervoor dat oudere ontslagen werknemers een werkloosheidsuitkering krijgen tot aan hun pensioen, aangevuld met een bedrijfstoelage. In de volksmond is het systeem bekend als het brugpensioen. Maar wat zijn de regels nu juist? En vanaf wanneer maak je er aanspraak op? Jobat.be zet de regels op een rij.

Het basisidee van het toenmalige brugpensioen – tegenwoordig het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) – was om oudere werknemers langzaamaan plaats te laten maken voor jongere werknemers. De werkloosheidsuitkering, betaald door de belastingbetaler, wordt daarbij aangevuld met een bedrijfstoeslag. Op die manier krijgt de ontslagen werknemer een inkomen dat zijn vroegere loon benadert.

De voorwaarden

Het SWT is evenwel aan enkele voorwaarden verbonden. Voorlopig zijn die voor mannen en vrouwen nog verschillend. In het algemeen kan je vanaf 62 jaar met SWT. Mannen moeten een loopbaan van 40 jaar achter de rug hebben. Voor vrouwen ligt dat sinds 2022 op 38 jaar, maar dat wordt elk jaar met een jaar opgetrokken tot 40 jaar in 2024. Sinds midden 2021 kan je als ontslagen loontrekkende al op 60 jaar met SWT gaan op voorwaarde dat je 40 jaar beroepsverleden kan aantonen.

En er is meer. Om te kunnen genieten van de bedrijfstoeslag moet de werknemer ontslagen zijn, behalve wegens dringende redenen. Vrijwillig ontslag, de normaal voorziene einddatum van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, de verbreking met wederzijdse toestemming, wegens overmacht of wegens zwaarwichtige fout, komen dus niet in aanmerking.

De uitzonderingen

In uitzonderlijke gevallen kan je vroeger op brugpensioen. Dat geldt onder meer voor mensen die een zwaar beroep uitoefenden, al zijn er ook daar nog specifieke voorwaarden aan verbonden. Zo moet de ontslagen werknemer 60 jaar zijn en een beroepsloopbaan van 35 jaar achter de rug hebben én gedurende de laatste 10 (of 15) jaar minstens 5 (of 7) jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep. Ook mindervalide werknemers kunnen vervroegd op brugpensioen. Dat kan al vanaf 58 jaar, met een loopbaan van 35 jaar.

Let wel: een werkloze met bedrijfstoeslag moet in principe aangepast beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt tot de leeftijd van 65 jaar. Een passende job of opleiding mag je in theorie niet weigeren. Ook hier zijn enkele uitzonderingen. Wie een beroepsverleden van 43 jaar kan aantonen, heeft recht op een vrijstelling. Net zoals wanneer er sprake is van SWT door medische redenen.

Het bedrag

Het bedrag van de werkloosheidsuitkering stemt overeen met 60% van het laatste brutoloon. Dat loon is begrensd tot een bedrag van 93,52 euro per dag of 2.431,53 euro per maand.

De aanvullende bedrijfstoeslag wordt berekend en betaald door de werkgever, door een fonds opgericht bij een paritair comité of in voorkomend geval door het fonds voor sluiting van ondernemingen. Het wettelijke minimumbedrag van de bedrijfstoeslag stemt overeen met de helft van het verschil tussen het nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkering. De SWT-jaren tellen mee als loopbaanjaren, wat belangrijk is voor je definitieve pensioen.

Het nettoreferteloon is gelijk aan het brutoloon van de refertemaand (in principe de laatste maand van tewerkstelling) verminderd met de persoonlijke socialezekerheidsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing.