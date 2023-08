Wanneer is je zoon of dochter op kot ook verzekerd door jouw brandverzekering?

IndependerBinnen enkele weken neemt je zoon of dochter misschien voor het eerst zijn of haar intrek in een studentenkot. Maar heb je naast het herschilderen en de nakende verhuis ook al gedacht aan de verzekering? Dankzij deze tips van Independer.be zie je niets over het hoofd.

Belangrijk onderscheid

Net als bij de huur van een huis of appartement moet je een studentenkot correct verzekeren tegen mogelijke schade door het afsluiten van een woonverzekering (brandverzekering). Daarbij is er een groot verschil, afhankelijk van of je studerende kind al dan niet nog bij je thuis gedomicilieerd is.



Nog wél thuis gedomicilieerd?

Is je zoon of dochter nog op het thuisadres gedomicilieerd, dan is het studentenkot van je kind - normaal gezien - automatisch gedekt door de gewone woonverzekering van de ouders. Ga bij je verzekeraar wel na wat de brandverzekering in dit geval precies inhoudt. Indien nodig kun je dan een uitbreiding van je polis vragen.

Check ook goed of de inboedel van het studentenkot door jouw brandverzekering gedekt is bij brand of waterschade. Dat is immers niet bij alle polissen het geval.

Niet meer thuis gedomicilieerd?

Is je studerende zoon of dochter niet meer op jouw adres gedomicilieerd, dan geldt de gewone woonverzekering van de ouders niet. De student-huurder moet dan zélf een aparte brandverzekering afsluiten. Daarbij kan hij of zij ook nog best een aanvullende inboedelverzekering afsluiten.



Wat dekt de brandverzekering allemaal?

Brandverzekeringen vergoeden minimaal de schade veroorzaakt door brand, blikseminslag en ontploffingen aan het gebouw. Daarnaast ben je ook verzekerd tegen stormschade en natuurrampen.

De meeste brandverzekeringen breiden die basiswaarborgen in de polis uit. Zo wordt ook vaak glasschade, rook- of roetschade en de schade aan elektrische toestellen gedekt. Ook waterschade door een breuk van de leidingen, het overlopen van dakgoten of insijpelen van water door het dak staan vaak als uitbreiding in de waarborg.

Welke verzekeringen kun je nog afsluiten?

De inboedelverzekering dekt de inboedel en persoonlijke spullen in je woning als er schade is bij brand, storm, hagel, water en natuurrampen zoals aardbeving en overstroming. Het gaat dan om spullen die je kan meenemen, dus niet de keuken of het bad, die integraal deel uitmaken van het huis of appartement.

Tot de inboedel behoren bijvoorbeeld je bed, je tv-toestel, je computer en alle andere elektrische apparaten, al je meubels, je kleding en zelfs je voertuig. Ook je fiets die in de garage staat wordt verzekerd door de inboedelverzekering.

Je kunt je brandverzekering nog bijkomend uitbreiden met een waarborg inbraak of diefstal. Die waarborg dekt niet alleen je gestolen spullen, maar ook de schade als gevolg van de inbraak. Een geforceerde deur of een ingeslagen raam, bijvoorbeeld.

Als derde en laatste kun je nog een rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Die dekt de gerechts- en advocatenkosten die je betaalt als een schadegeval leidt tot betwistingen.

Op zoek naar een huurdersverzekering die naadloos aansluit bij je wensen? Via Independer.be kan je verschillende verzekeraars vergelijken.

