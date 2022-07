Wanneer energieleverancier je contract ‘kaapt’: ombudsman ziet vervijfvoudiging van klachten over ‘mystery switch’

400 euro per jaar minder op je gasfactuur? Kijk nog eens goed naar je tarief­kaart

Volgens een nieuwe nota van de federale energieregulator CREG is de Belgische gasbeurs sinds mei duidelijk goedkoper dan de Nederlandse. “Het verschil kan voor de consument tot zo’n 400 euro per jaar oplopen”, zegt directeur bij de CREG Laurent Jacquet. Hij legt uit hoe je te weten komt via welke beurs jouw gas wordt verhandeld, en of het interessant is om een overstap te maken.

3 juni