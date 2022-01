Wall Street-icoon Cathie Wood: “Bitcoin kan tegen 2030 stijgen tot meer dan 1 miljoen dollar”

Update Hoever kan de Bitcoin nóg dalen? “Ik volg het nu minuut per minuut op”: cryp­to-ex­pert en Paul D'hoore geven advies

De waarde van de Bitcoin staat op het laagste punt in meer dan vijf maanden en hij blijft maar dalen. Sinds het recordniveau van november is de cryptomunt meer dan 40 procent kwijtgespeeld. Maar waarom stijgt en daalt de koers van Bitcoin zo hard? En wat mogen we in de nabije toekomst verwachten? Onze financieel expert Paul D’Hoore en Gwen Busseniers van de Cryptoschool geven uitleg.

25 januari