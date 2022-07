Waarom wordt het steeds moeilijker om veel cash af te halen? En welke limieten hanteren verschillende banken?

Spaargids.beAl doen we het minder en minder, af en toe stappen we naar een geldautomaat om cash op te nemen. De maximale hoeveelheid die je aan het toestel in één keer kan afhalen, hangt af van de bank waarbij je bent aangesloten. De standaardlimieten per dag en per week variëren van bankinstelling tot bankinstelling. Spaargids.be bundelt wat je erover moet weten.

De Belgische banken hanteren standaardlimieten (zie tabel) die je zelf of via je contact bij de bank al dan niet tijdelijk kan laten aanpassen. Het gaat om limieten die al langere tijd van kracht zijn. “Over het algemeen is er veel minder vraag naar cashafhalingen bij onze klanten omdat er vandaag veel meer veilige alternatieven bestaan om betalingen uit te voeren”, zegt Sandrine Roberti de Winghe, woordvoerder bij Beobank. “Aan cash geld zijn risico’s verbonden”, zegt ook Hilde Junius, woordvoerder van BNP Paribas Fortis. “Denk aan verlies of diefstal. Daarom wijzen we de klant op veiligere alternatieven zoals overschrijvingen.”

Sowieso is het een algemene evolutie om minder cash te betalen. “De strenge wetgeving ter preventie van het witwassen van gelden en tot beperking van het gebruik van contanten speelt daarin mee”, aldus Lisa Pieters, woordvoerder van AXA Bank, en Leo De Roeck, woordvoerder van Crelan. Beide banken maken deel uit van de Crelan Groep.

Maar uiteraard mogen klanten nog altijd zoveel cash afhalen van hun rekening als ze willen. “Daar staat geen maximumbedrag op”, zegt Ilse De Muyer, woordvoerder bij KBC. “Bij heel grote bedragen volstaat het om het bankkantoor te verwittigen, zodat de medewerkers er de nodige cash kunnen voorzien. Geld afhalen aan de bankautomaat staat standaard gelimiteerd tot 650 euro per dag en 2.500 euro per week. De klant kan die limiet zelf instellen en desgewenst verhogen in KBC Mobile.” Kortom, geld afhalen is op zich niet streng gereglementeerd.

Maxima voor cashbetaling

“De bank dient na te gaan waarvoor klanten dat geld zullen gebruiken”, vertelt Christine Vermylen, woordvoerder bij Argenta. “Dat gebeurt via een AML-check, een controle op ‘anti money laundering’ of terrorismefinanciering. Is er vermoeden van misbruik, dan heeft de bank een meldingsplicht. Daarnaast speelt ook mee dat we cash in de kantoren bewust laag houden om veiligheidsredenen. Afhalingen aan de geldautomaten zijn bij Argenta gratis met de debetkaart, zowel aan de eigen geldautomaten als aan die van andere banken.”

Cash gespreid afhalen

“De limieten hebben te maken met beveiliging tegen diefstal en fraude”, zegt Jan Poté, woordvoerder bij ING. “De limieten zijn er dus om de klant te beschermen. Het is veiliger om relatief kleinere bedragen af te halen of een bedrag in verschillende keren op te nemen. Voor grotere bedragen moet je contact opnemen met de bank.”

Ook bij Belfius zijn er geen beperkingen voor geldopnames. “Afhankelijk van de gewenste hoeveelheid cash gaan we echter op verschillende manieren te werk”, zegt Ulrike Pommée, woordvoerder bij Belfius. “Als de klant binnen de standaardlimieten van zijn kaart blijft, kan hij het bedrag onmiddellijk opnemen aan een geldautomaat. Die limieten variëren naargelang het type kaart. Wenst de klant meer af te halen, dan kan hij of zij die limiet verhogen via de digitale kanalen of via het kantoor. Tot 2.500 euro kan de klant dezelfde dag nog opnemen, boven 2.500 euro en tot 50.000 euro kan de opname pas de volgende dag plaatsvinden.”

Om grote bedragen cash van de rekening af te halen, vragen alle banken om enkele dagen vooraf die aanvraag te doen bij de bank of de relatiebeheerder van de financiële instelling. Dan kan de klant die som in het filiaal komen afhalen.

