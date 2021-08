Waarom vinden we sparen zo moeilijk? En hoe kan je jezelf motiveren om het wél te doen?

SparenIedereen is er zich van bewust: sparen is belangrijk. Een mooie spaarbuffer wapent ons tegen financiële tegenslagen, helpt om toekomstige spaardoelen te realiseren en biedt extra gemoedsrust met het oog op ons latere pensioen. Toch vinden we het vaak moeilijk om te sparen. Waar situeren zich de grootste uitdagingen en hoe kunnen we die overwinnen? Spaargids.be weet raad.

Reden 1: Onvoldoende inkomsten

Om te sparen, heb je uiteraard centen nodig. Hoewel het totale spaarbedrag van de Belgen aandikt, nam het aantal mensen zonder spaargeld tijdens de pandemie toe van 8 tot 11%. Dat blijkt uit een bevraging bij duizend Belgen in opdracht van Aion Bank.

Reden 2: Wat is ‘later’?

Sparen voor later. Het is een wijze les die elke ouder zijn kroost meegeeft. Alleen lijkt die oude dag voor een twintiger wel heel ver weg. Tegelijk wijst een rondvraag van de pensioenfondsenfederatie Pensioplus op een grote ongerustheid bij 18- tot 40-jarigen als het op hun pensioen aankomt. 53% gelooft niet dat de overheid het pensioen kan blijven betalen. Wie die gedachte deelt, legt dus toch best een mooi kapitaal langs de kant voor later.

Reden 3: FOMO

We sparen gemakkelijker voor een gebeurtenis in de nabije toekomst dan voor een activiteit die nog veraf lijkt. Sociale media bezorgen ons voortdurend nieuwe aankoopprikkels, terwijl webshops de drempel tot een aankooptransactie wegnemen. Fear of Missing Out (FOMO) of de vrees om iets te missen is nooit ver weg.

Reden 4: Te groot optimisme

We denken dat het ons later wel lukt om te sparen en gaan er vanuit dat we gedurende onze loopbaan meer zullen verdienen. Dat is echter allerminst een zekerheid, want niemand weet hoe de economische conjunctuur de komende decennia evolueert.

Reden 5: Gebrek aan spaardoelen

Het stellen van spaardoelen werkt motiverend. Een spaardoel bestaat mogelijk uit het verzamelen van een bepaald spaargedrag tegen een bepaalde deadline. Misschien stel je een droomreis als mijlpaal. Evengoed kan een combinatie van beide: je beloont je spaarijver af en toe met een mooie extra, maar zet je spaarinspanningen ondertussen onverminderd verder.

Reden 6: Lage spaarrente

De meeste grootbanken beperken de spaarrente tot de wettelijke minimumrente van 0,11% (0,01% basispremie en 0,10% getrouwheidspremie). Met andere woorden: wie vandaag 10.000 euro op een spaarrekening parkeert, ontvangt na een jaar amper 11 euro interest.

Hoe houd je wel vol?

Oplossing 1: Budgetteer

Bundel je inkomsten en uitgaven in één overzicht en gebruik het als uitgangspunt voor je spaardoelen. Zowel bij de meeste huisbanken als in de appstore vind je handige digitale apps die je daarbij helpen.

Oplossing 2: Beloon jezelf

Sterke prestaties verdienen een beloning. Een etentje bij het bereiken van een spaardoel motiveert je om vol te houden.

Oplossing 3: Zoek een hogere spaarrente

Wie de spaarmarkt afspeurt, vindt verschillende spaarrekeningen die een bovengemiddeld rendement bieden. Aion Bank komt als primus uit het rijtje met een totale jaarlijkse rente van 1,00% (0,10% basisrente + 0,90% getrouwheidspremie), maar je moet er wel een betalend lidmaatschap afsluiten. MeDirect afficheert een rendement van 0,70% (0,05% + 0,65%), zij het met een maandelijkse maximuminlage van 5.000 euro. Die beperking geldt niet bij Santander Consumer Bank dat een totale rente van 0,60% (0,05% + 0,55%) uitkeert.

Oplossing 4: Kies voor pensioensparen

Wie aan pensioensparen wil doen, kiest tussen een pensioenspaarfonds en een pensioenspaarverzekering. Een pensioenspaarfonds is een beleggingsfonds: het belegt jouw geld in aandelen en obligaties. Het rendement van jouw spaarcenten is dus afhankelijk van de beurs- en bedrijfsprestaties. Bij de meest courante pensioenspaarverzekering, een tak21-contract, ontvangen spaarders op hun stortingen een vaste jaarlijkse rente, eventueel aangevuld met een winstdeelname. Ga hier na welk rendement pensioenspaarverzekeringen de voorbije jaren uitkeerden

Oplossing 5: Steek je geld in beleggingen

Ben je bereid om risico’s te nemen? Dan zijn de opties legio: van individuele aandelen, over defensieve en dynamische fondsen, tot de uiterst speculatieve bitcoin. Bekijk hier hoe beleggingsfondsen presteerden de voorbije jaren presteerden

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: