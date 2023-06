Waarom verschillen zonnecrèmes zo veel in prijs? “Die zegt niet per se iets over de kwaliteit”

Is het een goed idee om je zonnecrème van vorig jaar te gebruiken? Dermato­loog beant­woordt 10 vragen over zonnebe­scher­ming

Vandaag kunnen we eindelijk genieten van een zonnige dag, met temperaturen tot 24 graden. Tijd om je zonnebrandcrème boven te halen dus. Is dat nog te vroeg, of had je dat eigenlijk al vroeger moeten doen? En is de tube van vorig jaar nog wel bruikbaar? Dermatoloog Annelies Avermaete geeft advies: “De schade die je niét direct opmerkt, verhoogt op lange termijn het risico op huidkanker.”