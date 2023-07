Waarom verkopen Nederlandse miljardairs nu ineens hun privéjets? “Dit toestel kost zo’n 52 miljoen euro”

Onverwach­te restaurant­kos­ten in het buitenland waar je niet altijd aan denkt: “Zo weet je op voorhand of ze een fooi verwachten of niet”

‘Coperta’ of ‘couvert’, ‘service not included’, ‘TVA no incluido’: als je op reis bent kunnen deze zinnetjes de rekening op restaurant flink doen aantikken. Wat betaal je extra in welk land? Is dat broodmandje overal gratis? En komen die hapjes die zomaar op tafel verschijnen er gewoon uit vriendelijkheid? Voor deze buitenlandse, kostelijke toeristenvallen let je beter op.