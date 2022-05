Waarom vergelijken we onze vaste kosten zo weinig? “Je kan er nochtans honderden euro’s mee besparen”

Uit recent onderzoek naar het prijsbewustzijn van 1.000 consumenten blijkt vergelijken lang geen overbodige luxe. Terwijl zes op de tien deelnemers aangeven al van supermarkt te veranderen wanneer de prijzen te duur uitvallen, blijken ze voor hun vaste kosten minder te vergelijken, laat staan ook effectief een overstap te maken. Slechts één op de drie consumenten vergeleek het afgelopen jaar zijn energieleverancier en amper de helft van de consumenten hield de prijzen voor telecom tegen het licht. Eén consument op twee betaalt de facturen voor vaste kosten op automatische piloot.

Quote Bij vaste kosten wordt de consument overladen met kleine lettertjes en asterisk­jes. Hij of zij geraakt er niet meer aan uit. De consument neemt daarom ook minder de tijd om de prijzen te vergelij­ken en uit te zoeken of er iets beter bestaat. Kenneth Vansina, directeur Independer België

Te complex

Een grote verrassing is dat niet echt voor Kenneth Vansina, directeur Independer België. “Veel heeft te maken met de eenvoud waarmee de consument informatie kan vinden én in hoeverre hij die complexe informatie kan uitspitten” zegt hij. “Een product van de supermarkt is meer straight forward. Een consument kijkt naar de prijs van een pak boter en vergelijkt de ene supermarkt met de andere. Op basis daarvan maakt hij een keuze. Bij vaste kosten wordt de consument overladen met kleine lettertjes en asteriskjes. Hij of zij geraakt er niet meer aan uit, wat onzekerheid met zich meebrengt. De consument neemt daarom ook minder de tijd om de prijzen te vergelijken en uit te zoeken of er iets beter bestaat.”

Een voorbeeld zijn de autoverzekeringen, gaat Vansina verder. “Wie een full omnium nodig heeft voor zijn nieuwe auto, kan bij heel wat partijen terecht en er zitten dan nog eens een pak verschillen in al die polissen. Het is zo moeilijk om uit te vissen waar je het beste zit voor jouw specifieke situatie. De telecommarkt biedt ook een hele waaier aan pakketten aan, met zoveel uiteenlopende prijzen. Je moet zelf al uitzoeken hoeveel verbruik je hebt en wat bijvoorbeeld je downloadsnelheid is. Die complexiteit remt je af.”

Vergelijk hier je telecomabonnement of autoverzekering op Independer.be

Transparant

Uit de rondvraag bij 1.000 consumenten geeft zo’n acht op de tien aan dat ze perfect weten hoeveel ze maandelijks uitgeven aan vaste kosten. Eenmaal de onderzoekers dieper doorvroegen naar concrete bedragen, bleek drie op de tien toch geen idee te hebben hoeveel ze per maand aan verzekeringen spenderen. Uit Europees onderzoek blijkt dat de Belg voor die producten alleen al gemakkelijk 15 procent te veel betaalt, net omdat hij te weinig vergelijkt en wisselt van provider. De helft van de consumenten vreest dan weer de energierekening in de toekomst niet meer te zullen kunnen betalen.

“Vergelijken scheelt al snel honderden euro’s per jaar”, weet Vansina. “Doe het minstens één keer per jaar, zoals je ook een lenteschoonmaak houdt. Op het vlak van telecom verandert er momenteel ontzettend veel. Koop je een nieuwe wagen of is je wagen verouderd waardoor je die full omnium misschien niet meer nodig hebt? Dan is ook dat een goed moment om te vergelijken”, besluit Vansina.

Wil je weten hoeveel jij kan besparen op je vaste kosten? Vergelijk hier de prijzen voor verzekeringen, telecom, energie en financiën op Independer.be

Lees ook op Independer.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Independer.be. Independer.be is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die je helpt bij het vergelijken en afsluiten van een verzekering.