Waarom veranderen we amper van bank? "Hoe langer, hoe meer zullen banken moeite moeten doen om hun klanten te behouden”

(Familie)traditie

“Om te beginnen: omdat bij een bank klant zijn vaak een traditie is die generaties aan elkaar doorgeven”, vertelt Brengman. “Je houdt er een rekening aan, omdat je ouders die voor jou daar openden. Later sloot je er misschien ook andere producten af, zoals verzekeringen en een lening. Dat we die dan allemaal bij eenzelfde bank hebben, is makkelijk. Velen denken er dan ook niet meer over na: je gebruikt die producten gewoon.”



Vertrouwenskwestie

Wat de voorbije maanden en jaren waarschijnlijk ook meespeelde, is dat de spaarrentes al bij al weinig verschilden. “Terwijl je de opbrengst van die interest bovendien niet onmiddellijk bekomt als je overstapt. En eveneens belangrijk: we verkiezen vaak grootbanken, omdat we die meer vertrouwen. Tegenover kleinere banken hebben we misschien meer argwaan.”



We houden niet van risico

De internationaal bekende organisatiepsycholoog Geert Hofstede ontwikkelde een model waarmee hij culturen van verschillende landen op vijf dimensies vergelijkt. Daarvoor deed hij een grootschalig onderzoek bij IBM-medewerkers in initieel 56 landen. Op basis daarvan kregen die landen een score op elke dimensie. Eén van die cultuurdimensies gaat over ‘individualisme vs. collectivisme’.

België blijkt een erg individualistische samenleving te zijn (score van 75). We zorgen eerder voor onze eigen belangen. Dus zouden we dan niet net makkelijker van bank veranderen, als dat in ons voordeel is?

“Het probleem is dat we tegelijk heel erg risicoavers zijn, over het algemeen toch. België zet met 94 zelfs één van de hoogste scores neer, als we naar die cultuurdimensie kijken. Dat speelt ongetwijfeld mee in onze beperkte bereidheid om naar andere banken over te stappen.”

Dat terwijl overstappen naar een kleinere marktspeler met een hogere spaarrente niet per se meer risico inhoudt. Ook daarbij recupereer je immers gegarandeerd minstens 100.000 euro spaargeld per persoon en instelling, dankzij het verplichte Europese depositogarantiesysteem.

“Aan de kleinere marktspelers om dit glashelder uit te leggen, om zwart op wit het verschil in opbrengst te tonen. Des te meer omdat hun potentiële klanten net die risicoaverse mensen zijn. Wie risico durft te nemen, heeft sowieso al minder spaargeld staan.”



Trouw klanten in dalende lijn

Brengman: “Traditioneel zijn banken meer bezig met het aantrekken van nieuwe klanten dan met het behouden van bestaande. Maar algemeen zien we hoe klantenloyaliteit afbrokkelt. Als we niet tevreden zijn, veranderen we tegenwoordig sneller van dienstverlener.”

“En dat doen we nu misschien nog niet voor sparen, maar dat kan veranderen, zeker bij de jongere generatie. Bijvoorbeeld omdat de persoonlijke band met de bank afneemt: jongeren bankieren meer of zelfs alleen online, almaar meer bankkantoren verdwijnen uit het straatbeeld, …”

“Om maar te zeggen: hoe langer, hoe meer zullen banken volgens mij moeite moeten doen om hun bestaande klanten te behouden. Want als een spaarrekening bij een andere bank interessanter blijft uitkomen, durven klanten straks misschien toch die stap te zetten, voor hun eigen belang.”

