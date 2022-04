Waarom koopt Elon Musk Twitter? Techjournalist Kenneth Dée geeft meer uitleg

Militaire uitgaven wereldwijd op recordhoog­te in 2021: in totaal 2,1 biljoen dollar

Vorig jaar zijn de militaire uitgaven wereldwijd opnieuw gestegen naar recordhoogtes, onder meer als gevolg van de nakende Russische invasie in Oekraïne. Dat meldt het in Stockholm gevestigde vredesonderzoeksinstituut SIPRI. Het toonaangevende instituut voorspelt ook dat de trend — vooral dan in Europa — zal aanhouden.

25 april