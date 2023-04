Waarom jobhopping op dit moment een aanrader kan zijn: "Passieve kandidaten hebben meer macht dan ooit”

Verschuiving naar ‘werknemersmarkt’

“De laatste jaren hebben we te kampen met een ‘arbeidsmarkt’ of ‘werknemersmarkt’”, zegt Charis Keersmaekers, Branch Manager Antwerpen van rekruteringsbureau Hays. Ze is tien jaar actief bij Hays en maakte verschillende evoluties mee op de arbeidsmarkt. Zo ook de verschuiving naar een werknemersmarkt.

“Een werknemersmarkt wil zeggen dat het voor bedrijven moeilijk is om voldoende personeel te vinden. We zien vandaag gemiddeld slechts twee werkzoekenden per vacature, wat een groot verschil is met tien jaar geleden.”

“Personeelstekorten zijn voor veel bedrijven de zoveelste uitdaging na de bankencrisis en coronapandemie. In geen enkele sector is er nog vlot personeel voorhanden.” Dat brengt verschillende gevolgen met zich mee voor wie werk zoekt – en voor wie regelmatig van werk verandert.



Een lange carrière bij dezelfde werkgever? Waarom je best niet té lang in je huidige job blijft zitten.

Mooie kansen, ook voor passieve kandidaten

Mensen die vaak van werk veranderen, gaan vaak actief op zoek naar een nieuwe baan. Maar veel van hen zijn ook passieve werkzoekenden: ze staan open voor een nieuwe job, maar zijn al aan het werk. Wel krijgen ze bijvoorbeeld via de gratis Job Alert-functie van Jobat of via recruiters passende vacatures aangeboden.

“Een werkgever zal die groep alleen overtuigen als het nieuwe voorstel beter is dan de situatie bij hun huidige werkgever. Passieve kandidaten hebben meer macht dan ooit”, benadrukt Charis. “Wanneer ze een mooi voorstel krijgen, doet hun huidige werkgever vaak nog snel een tegenvoorstel om hen toch te behouden.”

“Vroeger moest je in de rij staan voor een job, maar nu staan jobs in de rij voor jou”, gaat ze verder. “In een werknemersmarkt blijft een groot aantal vacatures langer niet ingevuld. Als werkzoekende heb je dus de keuze tussen verschillende jobs en daar kan je gebruik van maken om de job te vinden die het best bij je past en de mooiste voordelen met zich meebrengt.”



Misloop geen opportuniteiten: Daarom zeg je best nooit zomaar ‘neen’ tegen een recruiter of headhunter.

“Om nieuwe medewerkers aan te trekken, zijn bedrijven gemotiveerd om een hoger loon te betalen of aantrekkelijke extralegale voorwaarden te voorzien, zoals meer vakantiedagen of meer flexibiliteit. Daarnaast krijg je ook snel mooie kansen omdat bedrijven zelf een opleiding voorzien. De ‘war for talent’ maakt het erg moeilijk om mensen met de juiste expertise te overhalen, dus steeds meer werkgevers leiden zelf hun mensen op.”

“Het is vandaag ook eenvoudiger om te weten wat de visie is van een bedrijf, welke sfeer er heerst of hoe je je er persoonlijk en professioneel kan ontwikkelen, omdat bedrijven meer investeren in een sterk werkgeversmerk. Die ‘employer branding’ helpt bedrijven om hun ‘brand awareness’ te vergroten.”

Een rijk aangevuld cv

Twintigers en dertigers zijn maar al te happig om die kansen te grijpen, meent Charis Keersmaekers. “Veel millennials willen continu groeien. Ze stellen zich regelmatig de vraag of ze al staan waar ze willen staan en bekijken hun mogelijkheden."

“De beste manier om je vaardigheden te blijven ontwikkelen, is door vaak van werk te veranderen en diverse projecten aan te nemen. Omdat zoveel werkgevers nieuwe medewerkers zoeken, gaat dat gemakkelijker dan vroeger. Een jobhopper ondergaat zo telkens een nieuw leerproces. Hun cv staat snel vol competenties, waarmee ze dan weer solliciteren voor een volgende uitdaging.”



Wat vermeld je wel? En wat niet? Zo maak je als jobhopper het perfecte cv voor jouw - brede - pallet aan ervaringen en skills.

Een onverdiende slechte reputatie

Een mooi cv maakt van een jobhopper een geschikte kandidaat voor een job met een hoger loon en interessante voorwaarden, maar vaak van werk veranderen geeft je ook een slechtere reputatie.

“De term ‘jobhopper’ heeft helaas een negatieve connotatie. Veel bedrijven voelen zich afgeschrikt om jobhoppers aan te nemen omdat ze stabiliteit willen, maar ze moeten beseffen dat ze een andere tijd tegemoet gaan. Eigenlijk vormen jobhoppers een grote meerwaarde. Iemand die het gewend is om vaak van werk te veranderen, leert zich vlot inwerken en zal snel presteren.”

“Jobhoppers komen en gaan, maar ze zijn gemotiveerde, sterk presterende mensen die je snel kan inschakelen. Die mensen bieden veel opportuniteiten voor de groei van onze bedrijven en economie. Ze vormen de ideale kandidaten om personeelstekorten voor projecten op te vullen, maar bedrijven moeten nog vaak hun meerwaarde leren zien.”



Waarom veranderen we in 2023 van werk? Het loon is zeker niet alles, volgens deze bevraging bij 1.500 Belgen.

Job Alert: wij zoeken, jij vindt

Gratis en vrijblijvend een jobaanbod op jouw maat ontvangen? Het enige wat je hoeft te doen, is ons vertellen wat jij belangrijk vindt in een job. Ga aan de slag met onderstaande vragen en wij beginnen aan jouw zoektocht.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees meer op Jobat.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Jobat.be.

Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.