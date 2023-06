Waarom je volgens onze geldexpert nu moet investeren in kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties

Cryptoplat­form Binance mag geen diensten met virtuele munten meer aanbieden in België

Het cryptoplatform Binance, een van de grootste ter wereld, mag geen diensten met virtuele munten meer aanbieden in ons land. Dat staat in een persbericht van de financiële regulator FSMA. Aanleiding is het feit dat het bedrijf illegaal opereert in ons land. Binance moet ook onmiddellijk maatregelen nemen om de Belgische klanten hun cryptomunten terug te bezorgen of over te dragen aan een platform dat wel legaal opereert.