Waarom je de hoge inflatie niet mag gebruiken bij onderhandeling van je loon

Het leven wordt duurder en het ziet er niet meteen naar uit dat het snel zal veranderen. De inflatie is hoger dan ooit, dus is het voor gezinnen schuiven met de budgetten. Vaste kosten zoals energie wegen steeds zwaarder door. Hoewel de lonen mee stijgen door de indexering, blijft de financiële druk vaak hoog. Maar is het als werknemer verstandig om naar je baas te stappen en meer loon te vragen met de hoge inflatie als argument?

“Op zich is het zeker een begrijpelijk argument”, zegt Legal Consultant Karolien Van Herpe van Acerta. “Werknemers stellen ons ook steeds vaker die vraag. Door de hoge brandstofprijzen zouden ze bijvoorbeeld een hogere onkostenvergoeding voor woon-werkverkeer willen. Alleen moet je er rekening mee houden dat de inflatie ook voor de werkgevers hoog is. Lees: net zoals de vaste kosten van de werknemers stijgen, is dat evengoed het geval voor de werkgevers. De hoge energieprijzen voelen zij evenzeer in hun portemonnee. Daarenboven zijn en blijven het economisch onzekere tijden.”

Volgens Van Herpe maak je als werknemer sowieso minder kans als je enkel de inflatie aanhaalt om een hoger loon te vragen. De inflatie kan weer afnemen, maar een loonsverhoging is in principe permanent. “De kosten voor de werkgevers stijgen ook. Daar moet je als werknemer rekening mee houden bij die argumentatie.”

Welke argumenten wel gebruiken?

Extra nadelig voor de argumentatie: de hoge inflatie is er voor iedereen. Iedereen zou dus in principe een hoger loon kunnen vragen om die reden. De kans dat je op een ‘njet’ stuit van je baas, is dan ook reëel. Wie echt opslag wil, kan beter andere, persoonlijke argumenten aanhalen. Wat is je persoonlijke meerwaarde voor het bedrijf? Waarom zou je echt opslag verdienen? Wie dat kan aantonen, heeft meer in handen als argumentatie dan de hoge inflatie. Zeker als je meetbare resultaten voorlegt. Wil je tonen aan je baas dat je opslag verdient? Met deze 9 tips lukt dat zeker.

Ook wanneer je takenpakket verandert of je meer verantwoordelijkheid krijgt, kan dat een goed moment zijn om rond de tafel te gaan zitten en je loonpakket te bekijken. Kortom: zorg dat je resultaten kan voorleggen die een hoger loon rechtvaardigen. Eén of twee sterke troeven zijn vaak al genoeg. Laat je leidinggevende voelen dat je die loonsverhoging echt wil hebben – maar ook verdient. De inflatie vermelden tijdens het gesprek kan zeker, maar dan eerder als extra. De hoofdreden voor de loonsverhoging draait best rond je persoonlijke meerwaarde. Met externe argumenten alleen is je kans op succes meteen een stuk kleiner.

